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《廣播金鐘59頒獎典禮》屠潔主持兼奪獎 小茱姐姐第20座金鐘入袋 唐綺陽喜擒PODCAST生活風格節目獎

金鐘夫妻檔屠潔（左）、伊森連莊奪下企劃編撰獎。（三立提供）金鐘夫妻檔屠潔（左）、伊森連莊奪下企劃編撰獎。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」昨首度移師北流盛大舉行，去年企劃編撰獎得主屠潔搖身變主持人，搭擋梁正群一搭一唱展現「Ｅ人、Ｉ人」互補默契，同時她與先生伊森今年連莊抱回企劃編撰獎，唐綺陽則興奮拿下PODCAST生活風格節目獎。

金鐘夫妻檔屠潔、伊森夾帶旺勢再奪獎，伊森早前在揭曉入圍名單時曾開玩笑說若得獎，「可能就是要在台上破水。」昨天他「抱娃」上台驚喜領獎，打趣表示：「去年得獎後很多人問我們何時生小孩，我們努力生出了『開箱聲音場館』。」而「兒童節目主持人獎」由主持《Hashtag123》的「小茱姐姐」施賢琴及「柏諺哥哥」黃柏諺拿下，這也是金鐘常勝軍小茱姐姐第20座金鐘獎。

小茱姐姐（右）攜手柏諺哥哥抱回「兒童節目主持人獎」。（記者王文麟攝）小茱姐姐（右）攜手柏諺哥哥抱回「兒童節目主持人獎」。（記者王文麟攝）

今年廣播金鐘首度增設Podcast類獎項，「國師」唐綺陽以《唐陽雞酒屋 》奪下「PODCAST 生活風格節目獎 」，她難掩興奮緊張之情，直呼廣播主持正是小時候夢想，「聲音是最能觸及靈魂的，耳朵靠近腦袋，喉嚨則靠近心。」她感謝評審對療癒節目的肯定，也感謝眾多勁敵的承讓。

今年典禮3段演出玩轉音樂多元性，由馬念先攜手怡岑以插畫影像趣味開場，怡岑演唱《蒼蠅女郎》疑似緊張忘詞，不過她接著和馬念先趣味改編《你朝我的方向走來》，逗得台下廣播老將新秀笑聲不斷，整體演出瑕不掩瑜，史茵茵與玩弦四度則以爵士樂音穿透典禮。

理想混蛋首唱新曲《頑強》致意聲音工作者。（三立提供）理想混蛋首唱新曲《頑強》致意聲音工作者。（三立提供）

人氣樂團「理想混蛋」成團7週年之際登上金鐘，壓軸獻唱耳熟能詳的《愚者》外，另一首《頑強》則為典禮首唱，致意聲音從業人員對廣播的努力與堅持。理想混蛋有自己的Podcast《蛋說無妨》，也曾客串電台DJ，鼓手可沛謙虛地說：「入圍聽天命！」許願能湊滿三金演出。

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