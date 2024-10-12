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高宇蓁化身百變鳳姐 打戲不靠替身

《鳳姐》高宇蓁詮釋性工作者完全豁出去，有場被客人打的戲，甚至打到鼻子腫起來。（后花園影像製作提供）《鳳姐》高宇蓁詮釋性工作者完全豁出去，有場被客人打的戲，甚至打到鼻子腫起來。（后花園影像製作提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《鳳姐》昨公布前導預告，女主角高宇蓁為了飾演茶室工作者，完全豁出去，不但背部全裸上陣，奉獻多場情慾戲，就連打戲也不靠替身，打到鼻子腫起來。

高宇蓁在《鳳姐》展現多種造型樣貌，最初以樸素鄉下女孩亮相令人印象深刻。（后花園影像製作提供）高宇蓁在《鳳姐》展現多種造型樣貌，最初以樸素鄉下女孩亮相令人印象深刻。（后花園影像製作提供）

《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，寫實地描繪台灣茶室女子生活，揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。高宇蓁坦言片中有多場動作打鬥戲，非常具有挑戰性，開拍前3個月就上課準備，她憶及其中一場被客人打的戲，由於不停被打到，但還是得保持表演的狀態，有一次對方不小心用頭撞到她的鼻梁，鼻子馬上就腫起來了。當下她超級痛，覺得鼻子可能斷了，所幸事後趕緊冰敷才沒有大礙。

電影讓她展現多種造型樣貌，從端莊的日式和服到性感貼身絲質內衣都有，也因此她對飲食管理上相當嚴格，幾乎每天只能吃一餐，並盡量避免油膩的食物，對自己要求甚高。

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