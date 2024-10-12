《小雁與吳愛麗釜山影展奪金智奭大獎》夏于喬神秘報喜 楊貴媚開心哭了

楊貴媚（左起）、夏于喬、監製張林翰、苗華川、導演林書宇今年一同帶著《小雁與吳愛麗》出席釜山影展，昨更獲金智奭大獎肯定。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍本屆金馬獎8項大獎的《小雁與吳愛麗》，昨榮獲第29屆釜山影展的「金智奭大獎」，準影后夏于喬第一時間告知入圍最佳女配角的楊貴媚好消息，讓她開心到喜極而泣。

夏于喬一開始故作神秘，表示要跟楊貴媚說一件重要事情，讓楊貴媚以為要幫她「介紹男朋友」，逗得夏于喬大笑說：「這很重要，但現在還有更重要的事情！就是我們得到『金智奭獎』了！」

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楊貴媚和已故策展人金智奭是認識多年的好友，日前造訪釜山還和導演林書宇等影人一起到墓園看他，直說他對台灣電影和影人非常重視與照顧，昨更感性表示：「雖然他已在天上，卻仍眷顧著我們，得到金智奭單元的獎真很榮耀很溫暖。感謝釜山電影節，感謝你，金智奭先生，我們懷念你…。」

導演林書宇也感謝金先生保佑，直說「你連在天國都依然眷顧著我們。」更表示能入選此單元已經意義非凡，「真心感謝釜山國際影展與已故的金智奭先生，從我的第一部長片開始，讓我的每一部電影都入選釜山國際影展，讓世界看到。」《小雁與吳愛麗》已在台上映。

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