周興哲夜晚走走 鼓動粉絲聽歌告白

周興哲（中）拍攝新歌MV，何思靜（右）、詹子萱擔任女主角。（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲事業家庭兩得意，他將升格二寶爸，年底要發行入行10週年的創作專輯，搶先推出新歌《巴黎的夜晚走走》，帥氣開著導演安排的麥拉倫跑車拍攝MV，直呼非常過癮。

周興哲的師妹何思靜與詹子萱跨刀出演MV，對於能跟周興哲對戲，何思靜表示好榮幸，她說：「師兄人超好，沒想到真的能如願以償坐上他開的超跑，覺得那個引擎聲令人血脈賁張。」

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《巴黎的夜晚走走》由周興哲譜曲、葛大為作詞，提到這首新歌的創作靈感，周興哲感性談到：「人總是在旅程中特別勇敢。暫時逃離了現實的制約，內心就可以一種更輕盈、愉悅的節奏去感受、去實踐，包括說出『我愛你』這件事。」

周興哲認為，我愛你三個字是人類語言中最重要的發明，「至今尚無任何如此簡短的詞彙能夠取代，傳達如此精準慎重的情意。」鼓勵粉絲可以勇敢把愛說出來，不忘補充：「聽我的歌，應該就很有告白的功效。」

正在籌備新專輯的周興哲，也與天王劉德華合作新片《危機航線》，更演唱了片尾曲《明天我在你身邊》，這首歌的MV上線後，火速登上YouTube發燒影片的排行榜。

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