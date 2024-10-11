巫建和陷歧視同志爭議 感謝網友提醒不妥發言

巫建和（右）與林哲熹在影集《愛愛內含光》有好幾場激情親密戲。（Netflix提供）

記者蕭方綺／專訪

巫建和在《愛愛內含光》詮釋台客同志，最近在影集《今夜一起為愛鼓掌》中再次飾演男同志，和草爺配對，日前他在社群平台貼出與女演員劇照以及女性友人的合照，並PO文「拜託一下，我也是有演跟異性談戀愛過的好嗎？」意外讓他陷入歧視同志的爭議，他受訪時解釋是自己用字遣詞沒注意，誠摯表示未來會更謹慎。

巫建和（左）在影集《今夜一起為愛鼓掌》奪草爺男男螢幕初吻。（壹壹影業提供）

巫建和說一開始發文並沒有想太多，只是剛好接連2齣在宣傳的戲都是同志角色，所以想「輕鬆一下」，沒想到發完該篇文章當晚，經紀人趕緊傳連結給他，告知他「話題發燒了」，他說：「每個人對於敏感話題都有自己表達的方式，我覺得網友的反應也滿好，讓我知道有人會在意這樣的說話方式。」

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他強調若自己在意或歧視同志角色，當初就不會接演，「角色的性傾向從不在我考量的範圍中」巫建和感謝網友出言提醒他話語中的不足。

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