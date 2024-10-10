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娛樂 最新消息

諾蘭IMAX新片傳啟動 主角鎖定麥特戴蒙

克里斯多夫諾蘭（右二）新片傳將於明年初開拍預計2026年暑期登場。（UIP提供）克里斯多夫諾蘭（右二）新片傳將於明年初開拍預計2026年暑期登場。（UIP提供）麥特戴蒙有望擔任克里斯多夫諾蘭新片男主角。（美聯社）麥特戴蒙有望擔任克里斯多夫諾蘭新片男主角。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕今年剛以《奧本海默》橫掃奧斯卡，並獲得最佳導演肯定的克里斯多夫諾蘭，昨曝光新片計畫，外媒《Deadline》獨家報導，他將再度與合作該片的環球影業合作，並繼續以IMAX形式推出新片，預計2026年暑期檔期上映，男主角則鎖定麥特戴蒙。

《奧本海默》叫好又叫座，在北美票房達到3.29億美金（約台幣105.83億元），全球票房更高達9.75億美金（約台幣313.65億元）。諾蘭的新片計畫和他過去其他作品一樣，目前劇情細節都保密，但有消息人士透露該片預計2025年初開拍，並計畫2026年7月17日上映，和他過去多部電影的上映檔期相同。

這也將是麥特戴蒙繼《星際效應》、《奧本海默》後第三度與諾蘭合作，且首次擔任諾蘭電影的男主角。而隨著新片正式啟動，也有望吸引大量一線明星，再創全明星演出陣容。

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