權聖晙黑白大廚奪冠 秒向李愛德華致歉

「拿坡里美味黑手黨」權聖晙奪下《黑白大廚》冠軍。（Netflix提供）

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〔記者鍾志均／台北報導〕爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》總冠軍賽吸引廣大粉絲關注，由「拿坡里美味黑手黨」（本名：權聖晙）擊敗勁敵李愛德華奪冠；權聖晙獲勝後發表奪冠感言，第一時間向李愛德華致歉，獲對方留言安慰說「你值得這個勝利。」令粉絲津津樂道。

權聖晙（左）發表奪冠感言，感謝並致歉對手李愛德華（右）。（翻攝自IG）

權聖晙在最終決戰「賭上名號」的料理，端出招牌義大利羊排征服評審白種元和安成宰，除了滿足評審味蕾，料理背後的故事更打動人心；李愛德華則端出特製韓國年糕，以甜點迎戰主食類餐點，可惜最後落敗，拿下第二名。

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權聖晙的羊排主食（右圖）最終打敗了李愛德華端出的年糕料理（左圖）。（翻自Netflix）

權聖晙自認在節目尾聲，對李愛德華喊出「我會將你狠狠踩在腳底下」的發言太過傲慢，對此很抱歉；他透露這7個月以來一直隱瞞奪冠的事實，隨著節目播到最後關頭，愈來愈興奮，表示大家都很強，「為了不畏懼，我只能更加虛張聲勢。」

有趣的是，權聖晙曾一度面臨淘汰，卻在節目中靠著一道「栗子提拉米蘇」重返《黑白大廚》舞台，最終一路爬上冠軍寶座，韓媒報導「栗子提拉米蘇」將在12日於韓國超商開賣，相信會帶起新一波甜點風潮。

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