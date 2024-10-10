江宏傑乒乓男孩當教練 難忘練球苦-撇收校隊愛慕早餐 笑稱聽人家說的

施名帥（左起）、彭裕愷、李星緯、江宏傑昨一同出席《乒乓男孩》記者會，分享拍攝趣事。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《乒乓男孩》昨舉行記者會，主要演員徐若瑄、鄭人碩、施名帥、百白、江宏傑、兩位桌球童星彭裕愷、李星緯齊聚，兩位童星目前已升國一，仍持續打桌球，被問到加入校隊是否會有愛慕者送早餐？彭裕愷笑回沒有，一旁江宏傑立刻吐槽：「怎麼可能？」當場被問是否以前收過很多？他趕緊撇清：「是別人跟我說的！」

曾是國手的江宏傑在片中飾演桌球隊教練，坦言看到兩位小朋友打球有想到自己以前小時候參加球隊練球的辛苦，「他們又要演不擅長的地方，是我可能都無法做到。」至於過去練球時教練是否真的有罵人，他不諱言：「就是一直被教練打被教練罵，電影過程真的很像我們會遇到的練習情況。」

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徐若瑄在片中飾演李星緯母親，因工作忙碌總是缺席兒子的重要時刻，她說現實中不會發生，「我都是以小孩為主，會先問好學校行程來排工作」，她說通常從1月到年底的重要時間都會先畫下來，「所以有時候會和好的工作錯過。」《乒乓男孩》將於10月25日在台上映。

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