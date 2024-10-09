徐乃麟哽咽憶汪建民 隔空求和楊繡惠

徐乃麟曾幫汪建民支付媽媽安養費，聞汪建民離世哽咽不捨。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟前陣子與楊繡惠因「罵賤風波」鬧不愉快，昨出席電商主播大賽活動，喊話楊繡惠希望對方別討厭自己，更邀對方再來上節目，言下之意打算求和；而聊到汪建民時，徐乃麟一度哽咽落淚，感慨汪建民在確診肺腺癌後很快便不敵病魔離世。

徐乃麟去年才邀汪建民上《挑戰吧！大神》那時候還沒有察覺他身體有異狀，而徐乃麟2年前得知汪母中風失智時，曾直接替汪建民付了半年共24萬元的安養院費用，讓汪建民十分感激，徐乃麟表示：「大的忙我幫不了，媽媽的費用我還可以處理，我叫汪建民先好好解決債務、也不用對外講我幫他。」

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而他與楊繡惠先前鬧不愉快，徐乃麟再次強調自己當時是為了節目效果，有時是「說者無心聽者有意」，提到自己心直口快，但從來不記恨，和楊繡惠這件事過了就過，更沒有所謂封殺楊繡惠一說，「繡惠希望妳別放心上、別討厭乃哥，再來上節目，有妳跟我鬥嘴也是很有趣、盡量吃我豆腐，老豆腐還有人吃，也很開心。」

對此，楊繡惠也回應表示自己不會討厭他，事情發生後每晚都還是看徐乃麟的麻將節目，也說之後還是會去上《天才衝衝衝》，「我現在已經重建我的心靈，知道大哥是開玩笑的，一切相安無事，我還是會很尊敬乃哥的，謝謝乃哥。」

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