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娛樂 最新消息

雷艾美放話金鐘戰袍超火辣 吳宗憲虧夏和熙可扮蚌殼精

八弟（左起）、雷艾美、陳漢典、吳宗憲、王彩樺、夏和熙、陳昭妃、阿傑和Max暢聊入圍金鐘心情。（三立提供）八弟（左起）、雷艾美、陳漢典、吳宗憲、王彩樺、夏和熙、陳昭妃、阿傑和Max暢聊入圍金鐘心情。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、王彩樺、夏和熙、雷艾美、「阿傑」黃仕傑、八弟、Max及小童星陳昭妃昨都一同出席三立金鐘入圍分享會，以《綜藝大熱門》入圍多次的吳宗憲強調絕對不能忘記主持的初心，透露有位朋友送他要價3萬5千美金（約新台幣96萬）的紅酒，祝福他「紅了會很久」。

陳漢典坦言自去年拿下綜藝節目主持人獎後心態就已轉變，認為入圍就是得獎，「我現在的目標是每一年都入圍！」也感謝前輩憲哥這些年來的提攜，吳宗憲有感而發說：「很多藝人的最高峰，都是跟我在一起！」

談及典禮當天的服裝，雷艾美預告會以鑲鑽造型為主，形容火辣程度如「有穿跟沒穿一樣」，讓一旁的王彩樺壓力很大，笑說自己正在努力減肥中，屆時一定會走性感路線，「當然是露上面，我一直以來在臉書上都有在露胸。」夏和熙今年除了將以入圍者身分出席外，還擔任得獎感言區的主持人，所以相當重視造型，吳宗憲聽到後就笑虧：「你用蚌殼精的裝扮就可以！看到得獎者就直接打開！」

《上山下海過一夜》系列即將邁向第5年，八弟表示和夥伴們每次錄影都當作最後一次，因為過程中很容易遇到地震或是土石流；雷艾美表示每次只要有隊長阿傑在，大家都會特別安心，因為阿傑熟悉生態、大自然，遇到意外、小傷都能即時處理，「有次我腋下被蜜蜂叮到，阿傑就徒手幫我把針拔出來。」

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