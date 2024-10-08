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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）冠軍男團Ozone燃燒青春 熱血追夢

Ozone的6位團員林佳辰（左起）、李哲言、周祖安、周子翔、林煥鈞、黃文廷各具人氣和戰鬥力。（記者潘少棠攝）Ozone的6位團員林佳辰（左起）、李哲言、周祖安、周子翔、林煥鈞、黃文廷各具人氣和戰鬥力。（記者潘少棠攝）

文／胡如虹 

每次看男團Ozone表演，總有一種青春熱血的感覺。

青春就像一塊原料，正等著他們製作成形。

周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞、李哲言6個大男孩參加《原子少年》選秀比賽一關過一關，台上幾分鐘的表演，台下幾天幾夜不眠不休的練習，練出了革命情感，也練出了站上更多舞台的夢想與渴望。

林佳辰（左起）、李哲言、黃文廷、林煥鈞、周祖安、周子翔很珍惜Ozone組團的時光。（索尼提供）林佳辰（左起）、李哲言、黃文廷、林煥鈞、周祖安、周子翔很珍惜Ozone組團的時光。（索尼提供）

《原子少年》準決賽後，火星的李哲言降落地球，人氣團地球變身Ozone，成軍兩年來，出了專輯，征戰了台北流行音樂中心和小巨蛋舉辦演唱會；能夠登上指標性的小巨蛋開唱，代表Ozone的超人氣，除了人氣，Ozone也沒有辜負歌迷的支持，演唱會上林佳辰、周祖安、林煥鈞、李哲言的樂團演出和黃文廷、周子翔、林煥鈞的特技表演都讓人眼睛一亮，印象深刻。

有一群年紀相仿、共同興趣的朋友可以一起組團為夢想努力，是最珍貴的青春紀錄，Ozone的青春熱血充滿了渲染力，不僅坐在台下的歌迷感受到他們為夢想所做的努力和燃燒，6位團員也看到自己的進步與成長，更認識自己，找到自己最有戰鬥力的武器。看著Ozone的成長故事，歌迷也可以從中汲取力量。

周祖安是Ozone的酷帥團長。（記者潘少棠攝）周祖安是Ozone的酷帥團長。（記者潘少棠攝）

★酷帥團長周祖安  內斂好勝迎難而上

祖安雖然是團長，卻是Ozone團員中最不愛說話的成員，私底下總是酷酷的，團員很喜歡模仿他就算笑，看起很開心，臉上也一樣沒有表情。

他的這份內斂很適合當團長，處事不慌不亂。

不過講起自己的強項，祖安臉上的笑容還是多了幾分情緒，覺得自己最大的武器就是好勝心。他就讀華岡藝校表演藝術科時，原本對音樂有興趣，沒想到高二分組竟然被分到舞蹈組，「一想到我既然都到舞蹈組，還要唸兩年，還是要想辦法克服。」

祖安說，不會跳舞就學，他從高二開始認真學舞，學校教的舞學不夠，每天放學還從陽明山上衝下山去學街舞，他在加入Ozone之前已經是舞者了。

從不會跳舞到變成舞者，祖安憑著好勝心開發潛能，多了一項才藝，也成為他加入Ozone的利器。

人氣王林佳辰是Ozone的歌唱擔當。（記者潘少棠攝）人氣王林佳辰是Ozone的歌唱擔當。（記者潘少棠攝）

歌唱擔當林佳辰   熱愛表演享受挑戰

佳辰在《原子少年》節目中就是人氣王，每次看他在舞台上表演總是笑得很開心，閃閃發著光，他的秘訣就是享受這份工作帶給他的快樂。他說遇到困境或不如意時，試著用享受的態度去接受它，就會覺得沒有那麼困難，反而經歷過後更有成就感。

雖然從選秀比賽出來，佳辰卻不愛跟別人做比較，和其他團員都有共識，Ozone不需要跟別人比較，這樣表演起來更放鬆、更能享受其中。他也透露一般男生放學會相約打籃球，Ozone不工作的時候常相約寫歌創作，有時候就在線上討論，他會把寫了一半的歌傳給其他人聽，讓別人接下去創作。

講起創作就一臉精神的佳辰，很喜歡Ozone在小巨蛋演唱會上的樂團表演，很期待Ozone未來有更多樂團形式的表演，他也想到Ozone未來勢必會有各自的發展，大家聚在一起練習、表演可能會變少，所以現在更珍惜Ozone練習相處的時間。

黃文廷擅長體操、武術是Ozone的武術擔當。（記者潘少棠攝）黃文廷擅長體操、武術是Ozone的武術擔當。（記者潘少棠攝）

武術擔當黃文廷   以勤補拙增添亮點

從小學武術的文廷，最大的夢想就是成為有影響力的人，可以正向的影響他人。他因為受傷沒有辦法繼續往武術方面發展，改往表演之路前進，常想起以前學武術時老師說過的話，「你要讓團隊好，就要把自己的東西先顧好，不然會影響到大家的進度，或是你跳不好，在團體中就會很明顯，會變成砲灰。」

很怕拖累團隊當砲灰，文廷練習時特別拚命，承認有點練成魔了，把自己逼得很緊，常常邊練邊哭，也會主動提議挑戰從沒有做過的表演；就因為靠著勤能補拙，他不但跟上了Ozone的腳步，提議苦練的殘影棒、POI特技表演也成了Ozone的亮點。

文廷說剛出道時有一位住院開刀的小妹妹跟他說，他的持之以恆跟努力給了她很大的力量，還有很多粉絲私訊他，說他說過的話帶給他們很大的影響，讓文廷很很感動，覺得自己實現了最初的夢想，成為一個影響力的人。

林煥鈞從小學舞是Ozone的舞蹈擔當。（記者潘少棠攝）林煥鈞從小學舞是Ozone的舞蹈擔當。（記者潘少棠攝）

舞蹈擔當林煥鈞 舞功蓋世學習力強

煥鈞7歲開始學芭舞，從小就展現舞蹈天分，不過因為跳的是現代舞、Girl Style，遭受同學的霸凌，常被罵娘砲，讓他一度不想跳舞。後來改去跳街舞，曾代表台灣出國比賽，因為學舞需要很大的毅力和學習力，也練就了煥鈞一身學習本領。

煥鈞為了小巨蛋演唱會，一個人學了3項才藝，從彈貝斯到殘影棒、POI特技，都在短短3、4個月就學成，讓我印象很深刻的是他在演唱會上曾說，表演POI特技練到手被削掉一塊皮，壓力大到忍不住回家痛哭，問自己：「為什麼我要這麼辛苦？」還跟媽媽說他不想再練了，但哭完仍然抱傷繼續練習，在演唱會上順利完成表演。

因為舞藝精湛，煥鈞也是Ozone團員私底下的舞蹈小老師，舞蹈老師上完課，都是他在幫團員們調舞。他感性的說，當偶像的動力就是在別人生命中很困難時，可以成為他們一點點的陽光，陪他們度過低潮難關，讓他覺得這份工作很特別，也很珍惜。

擅長創作的李哲言也是Ozone的饒舌擔當。（記者潘少棠攝）擅長創作的李哲言也是Ozone的饒舌擔當。（記者潘少棠攝）

饒舌擔當李哲言  樂觀正向狂野陽光

哲言的樂觀個性早在他加入Ozone之初就展現無遺，Ozone團員中只有他來自火星，初期很多粉絲不習慣他的加入，有不少批評的言論。

哲言承認剛開始會很挫折，還好他的個性很樂觀，遇到任何事情都能以正面的態度去面對。

Ozone成軍兩年來，哲言用行動證明他的加入讓Ozone有更多的面向，團員一致說哲言的饒舌和創作為Ozone加分不少，有一半原住民血統的他，在舞台上有一種狂野的魅力，打鼓的模樣很帥氣，寫起情歌《愛準備要醒過來》來也跟他的開朗樂觀個性一樣陽光輕快，讓人也跟著歌聲想要動起來。

哲言說，他從來沒有想過要當偶像，也沒想到自己會創作，這些都是這幾年的學習和成長，他跟佳辰、煥鈞都很期待Ozone未來可以參與更多的創作，除了帶給歌迷陽光和快樂，也說出屬於他們這一代年輕人的心聲。

愛唱歌的周子翔是Ozone的歌唱擔當。（記者潘少棠攝）愛唱歌的周子翔是Ozone的歌唱擔當。（記者潘少棠攝）

歌唱擔當周子翔   超級愛唱永不喊累

阿美族的子翔，從小就熱愛唱歌，是Ozone團員中最愛唱歌的一位，不管坐車、走路，無時不刻都可以聽到他在唱歌，尤其是參加完活動，大家一上車都累癱了睡成一片，只有他還會注意司機在放什麼歌，跟著哼唱，只要唱歌永遠不嫌累。

子翔說他從小到大唯一的夢想就是當歌手，沒想到卻進了男團跟一群伙伴一起唱歌跳舞，雖然組團跳舞不在他的計畫之內，但能成為Ozone的一員有機會唱歌，短短兩年就登上北流、小巨蛋開演唱會，還是很開心。

因為加入Ozone，子翔回到花蓮部落都被當成大明星，很多人特別來看他。他笑說部落的親戚都會灌輸他要好好工作，也要好好休息。

子翔覺得最好的狀態是可以邊工作邊休息，像他們之前去韓國工作就吃了很多烤肉，還去了南怡島玩，希望以後可以多一點這種邊工作邊休息的通告。

胡如虹和她的藝人朋友Ozone。（記者潘少棠攝）胡如虹和她的藝人朋友Ozone。（記者潘少棠攝）

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