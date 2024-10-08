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丁海寅沒娶庭沼珉 劇迷喊失望

丁海寅（右）、庭沼珉主演《媽媽朋友的兒子》前天播畢，部分戲迷不滿故事老套，結局平淡。（Netflix提供）丁海寅（右）、庭沼珉主演《媽媽朋友的兒子》前天播畢，部分戲迷不滿故事老套，結局平淡。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕丁海寅、庭沼珉主演韓劇《媽媽朋友的兒子》從原本「零CP感」，到前晚寫下Happy ending，收視率8.4%創全劇新高；不過兩人原本「雙向求婚」成功，婚事卻因故延遲，部分戲迷不滿劇情老套，結局又是開放式，感到失望。

《媽》劇最終集講到丁海寅應庭沼珉的父親暗中請託，將小吃店改裝成庭沼珉的新餐廳，當作送給她的特別禮物，但兩人婚姻延遲1年，觀眾沒能看到俊男美女的甜蜜婚紗照；庭沼珉表示新餐廳要忙，另一方面閨密金智恩到南極工作，無法參加婚禮，以此理由說服丁海寅。

丁海寅（右起）曬出庭沼珉、尹志溫、金智恩合照，4人感情很好。（翻攝自IG）丁海寅（右起）曬出庭沼珉、尹志溫、金智恩合照，4人感情很好。（翻攝自IG）

丁海寅發表劇終感言，表示這是第一次挑戰浪漫喜劇類型，「拍攝該劇時，比任何時候都笑得更多，回想起來，每天都充滿樂趣。」笑稱天天都想去拍戲。

他說：「崔承效這個角色和我本人有很多相似處，詮釋時能產生許多共鳴。」強調跟角色一起成長，度過一段幸福時光。庭沼珉則表示，「不敢相信劇集就這樣播完了，對我來說，裵石榴（角色名）是我很喜歡的人，很幸運能遇到她。」

雖然觀眾對劇情褒貶不一，仍連續4週在韓國「TV-OTT劇集」趨勢話題度類別排名冠軍，韓媒大讚丁海寅無論外表、性格、做事能力都符合「完美兒子」形象，獲得觀眾好評，另外他和庭沼珉展現前所未有的化學反應，再搭配古怪可愛的配角金智恩、尹志溫等人，增加觀眾入戲程度。

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