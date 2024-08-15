李李仁高鐵肉搏逼真 導演取經孔劉

李李仁在《96分鐘》飾演警察，在高鐵車廂內武打搏鬥。（華影國際提供）

〔記者鍾志均／台中報導〕動作鉅片《96分鐘》創台灣影史規格，昨在霧峰中台灣影視基地曝光全台首座高鐵智能攝影棚。飾演警察的李李仁帶媒體參觀逼真場景，導演洪子烜則透露拍片前，有去韓國吸取經驗，對台灣技術深具信心。

李李仁形容這是部「高鐵上有炸彈」的電影，看點是眾人如何處理和因應，他大讚劇組非常努力，連爆裂物都做得很真，還打趣說太入戲，曾將車廂佈景打壞，不過隔天一上工，美術組很快就修補完成。

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李李仁主要和蔡凡熙、林柏宏都有打戲，卻自招這次不需要太認真打，但角色很有責任心，話鋒一轉，他開玩笑抱怨宋芸樺夢想要演專業女警，「用手銬銬我手十多次，來真的，被銬得好痛。」更說手拍到瘀青。

導演洪子烜說李李仁是俐落型演員，表演精準打到痛點，拍起來都很順；洪子烜分享前期做足功課，好讓車廂內能拍到所有角度，他事先還去韓國參訪孔劉主演的影集《寧靜海》外太空的棚內拍攝，發現韓方也是邊做邊學。

監製鄒介中透露，這次光高鐵車廂就花了約2000萬台幣，原本有和高鐵官方溝通，想在真正高鐵上拍，但交涉3年未果，他說這次搭起來的攝影棚不會拆掉，提供產業資源再利用。《96分鐘》預計2025年在台上映。

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