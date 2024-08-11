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娛樂 最新消息

黃子佼違反兒少性剝削 受害人數增至７+Ｎ名

黃子佼持有未成年少女性影像遭起訴，檢方指出被害少女不只7人，明天將開庭審理。（資料照，記者劉信德攝）黃子佼持有未成年少女性影像遭起訴，檢方指出被害少女不只7人，明天將開庭審理。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者陳彩玲／台北報導〕黃子佼因無故持有7名未成年少女性影像被起訴，全案台北地院審理中，訂於明天開庭審理。據了解，被害少女不只7人，而是「7+N」名，檢方日前已將N名少女證詞和相關事證，移請法院「併案」審理，至於N名被害少女數量，北檢不願透露。

北檢去年偵辦黃子佼性侵案，在其住家查扣4TB硬碟，發現裡頭存放上百部女子裸露、性交色情片。由於檢警曾偵辦創意私房的分支「觸感論壇」案件，勘驗硬碟時一眼發現有7名未成年少女影像來自創意私房，抽絲剝繭後得知黃子佼竟是創意私房大戶，隨即另簽分偵字案偵辦，今年5月依違反兒少性剝削起訴黃子佼。

此外，黃子佼去年被控以拍藝術照為藉口性侵、性騷擾2名女子，北檢分別處以不起訴、簽結，但後來又有一名K小姐發聲指控被黃子佼以相同手法性侵，北檢原本以「他」字案偵辦，7月傳喚黃子佼到庭後，案情升高轉為「偵」字案查辦，預期本月將偵查終結。

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