羅時豐突切割原YT團隊 拆夥姪子改與外甥合作

羅時豐靠著YouTube頻道節目升格國民姑丈，近年多了許多年輕粉絲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰、林欣穎／台北報導〕金曲歌王羅時豐靠著經營4年的YouTube頻道《羅時豐DL.不務正Ya》再創事業巔峰，他升格國民姑丈，頻道擁有78.6萬的訂閱數，沒想到前晚卻宣布頻道將轉換管理團隊，之前的影片會在今日下架，震驚許多粉絲。

起初羅時豐開始經營YouTube頻道，就是與擔任製作人的姪子張敏慎一起合作，兩人常在節目幽默互嗆，充滿笑料的內容相當圈粉。

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對於羅時豐發聲疑似切割，他的姪子張敏慎在社群回應，「未來，我會繼續經營《不務正Ya》頻道與製作，頻道是我的啦！」看來打算把頻道收回自己經營拍片。

羅時豐恐消失在《羅時豐DL.不務正Ya》，未來將出現在公司的另一個YouTube頻道《大牛比較懶》，該頻道是由他的外甥毅宏、秉辰、TJ創立，由於創立時間較短，目前僅有1.72萬的訂閱數。

至於是否跟姪子正式拆夥，羅時豐的經紀人至截稿前沒有回應，好友曾國城之前上過羅時豐的頻道節目，受訪幫忙緩頰，他認為每段關係都是「合久必分，分久必合」，相處久了總會有些理念不一樣，可能是雙方行事風格上有所不同，不太清楚相關細節。

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