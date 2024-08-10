韓團aespa狂拋媚眼火辣開秀 甜讚台粉最會唱

aespa的Giselle（左起）、Winter、Karina、Ningning一出場就震撼全場，讓台粉狂起雞皮疙瘩。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國大勢女團aespa昨起在林口體育館連唱3天，門票全部售罄，共吸引2.7萬人共襄盛舉，Karina、Ningning開心大家都很熱情，Giselle大讚台北MY（粉絲名）最會唱歌，「你們知道這是最棒的稱讚吧！」

aespa在舞台上勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。

（記者王文麟攝）

aespa不愧是現今韓國最紅女團之一，4名成員以黑色酷炫裝扮登場，掀起如雷歡呼聲，開場帶來夯曲《Drama》、《Black Mamba》瞬間點燃現場氣氛，展現超強的歌舞實力之餘，還不時對粉絲拋媚眼，極具魅力，讓人眼睛移不開。她們唱到今年冠軍歌曲《Supernova》時，全場更是賣力應援，一起大喊「su su Supernova!」

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4名成員都擁有超高顏值，每次出現在大螢幕上都掀起驚呼聲，她們各自帶來SOLO表演，擁有「AI美女」稱號的隊長Karina辣露小蠻腰，帥氣勁歌熱舞；Giselle展現出色的RAP功力，倚靠沙發做出撩人姿勢，Ningning表演後俏皮吐舌，而壓軸的神顏Winter則是化身月亮女神，帶來絲巾舞，美得如同一幅畫。

她們詢問大家表演如何？沒想到台下歡呼聲稍嫌不足，Giselle、Karina假裝生氣說：「反應只有這樣？」粉絲立刻報以快掀翻屋頂的尖叫聲，讓兩人相當滿意。Winter則很感動，知道自己的心意都傳達給大家，希望粉絲能與她們繼續開心玩。

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