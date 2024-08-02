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娛樂 最新消息

Ella愛在心裡腿難開 求助楊謹華

Ella為挽救婚姻求助於性治療師楊謹華（右）。（壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Ella」陳嘉樺在性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》與飾演老公的楊祐寧面臨性生活不如意，她為挽救婚姻，求助於性治療師楊謹華，挑戰自慰課、按摩棒試用等性愛教學。

Ella（左）、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》飾演房事不合的夫妻檔。（壹壹影業提供）

Ella劇中疑似假高潮被揭穿，首度挑戰大尺度影集，她分享角色「青語」是一個狀態總是很緊繃的人，有次拍攝較輕鬆的戲，坐姿不小心太過豪邁，便要時刻提醒自己「我不是陳嘉樺」，笑說：「要把腳夾緊緊的，保持角色的矜持。」

楊謹華劇中對性游刃有餘，擅長解決各樣性問題，像是難纏的奧客、性愛姿勢不靈活等問題，但發現自己在愛情中也遇到了難題。她表示角色之所以吸引她，就是因為跟本人有80%的不一樣，「像是她敢愛敢恨，有看對眼的對象就約了，但我是比較偏向保守一點。」

《今夜一起為愛鼓掌》預告中展現楊謹華與Ella角色的鮮明反差，「很會做愛的女人VS.不會做愛的女人」，若套用近期熱門16型人格MBTI，楊謹華是「來E個，做E個」的豪放、不羈女性代表，Ella則是「I在心裡腿難開」的保守、傳統女性。

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