桂綸鎂玩異國戀 台北街頭飆車 盧貝松動作新片 放送寶島之美

桂綸鎂（右起）在《台北追緝令》飾演頂級車手，與路克伊凡斯、童星楊明偉展開飛車逃亡。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕新片《台北追緝令》由法國名導盧貝松監製、在台拍攝，集合好萊塢演員路克伊凡斯、金馬影后桂綸鎂，以及《玩命關頭》系列「韓哥」姜成鎬一同演出，昨曝光首支預告，飛車、槍戰、近身對打目不暇給，化身車手的桂綸鎂不僅在台北街頭飆車，也有不少動作戲演出，還有台灣男星李沛旭也在片中展露驚人壯肌，手持雙槍掃射。

路克伊凡斯（右）在《台北追緝令》激吻桂綸鎂。（翻攝自YouTube）

電影主要故事發生在台北，預告中也可見大量台北場景，去年電影拍攝期間，路克伊凡斯也在不少知名景點打卡，在社群放送台灣之美。而桂綸鎂在片中似乎和路克似乎有一段舊情，並周旋於他和姜成鎬之間，和兩人都有親密演出。

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該片描述路克飾演的美國緝毒局探員，為了緝捕姜成鎬飾演的販毒集團首腦，選在週末時來到台北，卻意外與桂綸鎂飾演的頂級「車手」前女友重逢，上演一場犯罪追逐與情愛糾葛的動作強片。《台北追緝令》將於9月25日在台上映。

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