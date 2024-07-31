黃冠智倒吊3小時 哀號不行了

黃冠智（右起）和吳翰林、朱宥丞戲裡戲外都有著兄弟般的好感情。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇男配的黃冠智和吳翰林、朱宥丞合作公視新戲《聽海湧》，黃冠智昨受訪時回憶劇中除了互打巴掌的戲讓人壓力大之外，他的殺青是在台東深山拍長達3小時的倒吊戲，當時被吊起來的高度將近2層樓，讓他入行以來第一次說：「我不行了！」因倒吊頭昏眼花之外，眼睛甚至充血到幾乎打不開，他說：「被放下來後，要休息1個多小時才能緩過來。」

而3人戲裡詮釋日治時期的台籍戰俘監視員，戲裡戲外都同甘共苦，他們開拍前為準備角色，赴日3週學日文、了解日本文化，不只同進同出，還一起睡通舖，培養3兄弟的好感情。黃冠智還自爆當時特別找吳翰林和導演孫介珩陪他到澀谷挑求婚鑽戒，卻因沒有事先預約看戒指被擋在門外，讓他直呼可惜。

請繼續往下閱讀...

在日本培訓期間，吳翰林擔任總務股長，任何花費都要向他請款，他說3人3週的交通和飲食費僅花15萬日幣（台幣約32000元），主要秘訣就是每晚8點到超市巡邏有貼標籤的即期品，年僅15歲的朱宥丞偷偷抱怨有次他買一盒三片、要價500日幣的鮭魚，立刻被其他兩位哥哥罵「太貴，亂花錢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法