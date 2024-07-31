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娛樂 最新消息

林宏銘選秀找新星 舊愛新歡都是秀卿

林宏銘（中）宣布成立唱片公司，孔鏘（左起）、王瞳、陳國華、李興文現身站台。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕警察歌手林宏銘自警界退休，宣布成立唱片公司，昨天力邀孔鏘、陳國華、王瞳、李興文等藝人出席記者會站台；金曲歌后張秀卿是林宏銘的前妻，大方送上花籃祝賀，林宏銘則當場認愛交往10年的圈外女友，正巧新歡名字也叫「秀卿」。

林宏銘（右）舉辦記者會，與女友林秀卿甜蜜曬恩愛。
（記者陳奕全攝）

林宏銘成立磐石唱片，第一步要舉辦選秀找新人，他說：「我是《五燈獎》冠軍出身，優秀的歌手絕對會由激烈的競爭中脫穎而出！」

林宏銘的圈外女友林秀卿北上力挺，受訪羞認與男友感情穩定，林宏銘則說，「結婚（證書）只是一張證明」，暫時沒有再婚的打算。

林宏銘提到與前妻張秀卿的21歲愛女林莉，正在美國就讀伯克利音樂學院，他原本想網羅林莉成為唱片公司的第一位簽約歌手，可是女兒目前想先從事幕後音樂製作，畢業後會待在美國發展，準備成立工作室。

王瞳現身記者會站台，受訪提到艾成過世快2年，28日正好是兩人的結婚紀念日，王瞳稱傳了Line訊息到艾成的手機，內容寫下：「寶貝，週年快樂」，之後又用艾成的手機讀訊息，聽了令人鼻酸。

至於是否準備交往新對象？王瞳表示一切隨緣，欣賞有才華的男生，坦言仍有結婚當媽的想法，「相信艾成也會希望看到我幸福。」

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