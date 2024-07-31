晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《死侍與金鋼狼》熱賣69億首週票房奪冠 休傑克曼嗨玩梗圖萊恩獻專屬愛心

休傑克曼化身金鋼狼重現網路梗圖，感謝粉絲支持《死侍與金鋼狼》。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼以《死侍與金鋼狼》正式加入漫威電影宇宙，電影上週在全球上映直接刷新全球、北美及台灣年度開片成績，同時創下R級（美國的限制級）電影全球及北美的開片新紀錄，休開心之餘大玩梗圖答謝粉絲，萊恩則再度隔空向他「示愛」。

萊恩雷諾斯上傳死侍看著休傑克曼的照片，直說「我已經在想休了」。（翻攝自臉書）

《死侍與金鋼狼》上映前就預估首週末北美票房能輕鬆突破2億美金（約台幣65.72億元），上映後表現更超乎預期，以2.11億美金（約台幣69.33億元）拿下首週票房冠軍，除了是今年最高，同時也是影史第6高的開片成績。

該片全球首週票房也高達4.44億美金（約台幣145.89億元），一舉超越《阿凡達：水之道》，成為疫情後全球開片票房第3名；而台灣上映雖碰上颱風，仍以5天衝破台幣1億218萬元，刷新年度開片成績，也是今年唯一首週開片就破億的電影，截至昨天全台已破台幣1.26億元。

休在個人社群重現「金鋼狼」梗圖，開心表示：「《死侍與金鋼狼》是全球票房第一的電影，感謝你們大家！」萊恩立刻放上死侍看著休的照片的圖寫道：「我已經在想休了！」並加上屬於「狼情侍意」的紅黃愛心，展現兩人好交情。《死侍與金鋼狼》持續在台上映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中