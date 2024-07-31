《死侍與金鋼狼》熱賣69億首週票房奪冠 休傑克曼嗨玩梗圖萊恩獻專屬愛心

休傑克曼化身金鋼狼重現網路梗圖，感謝粉絲支持《死侍與金鋼狼》。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼以《死侍與金鋼狼》正式加入漫威電影宇宙，電影上週在全球上映直接刷新全球、北美及台灣年度開片成績，同時創下R級（美國的限制級）電影全球及北美的開片新紀錄，休開心之餘大玩梗圖答謝粉絲，萊恩則再度隔空向他「示愛」。

萊恩雷諾斯上傳死侍看著休傑克曼的照片，直說「我已經在想休了」。（翻攝自臉書）

《死侍與金鋼狼》上映前就預估首週末北美票房能輕鬆突破2億美金（約台幣65.72億元），上映後表現更超乎預期，以2.11億美金（約台幣69.33億元）拿下首週票房冠軍，除了是今年最高，同時也是影史第6高的開片成績。

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該片全球首週票房也高達4.44億美金（約台幣145.89億元），一舉超越《阿凡達：水之道》，成為疫情後全球開片票房第3名；而台灣上映雖碰上颱風，仍以5天衝破台幣1億218萬元，刷新年度開片成績，也是今年唯一首週開片就破億的電影，截至昨天全台已破台幣1.26億元。

休在個人社群重現「金鋼狼」梗圖，開心表示：「《死侍與金鋼狼》是全球票房第一的電影，感謝你們大家！」萊恩立刻放上死侍看著休的照片的圖寫道：「我已經在想休了！」並加上屬於「狼情侍意」的紅黃愛心，展現兩人好交情。《死侍與金鋼狼》持續在台上映中。

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