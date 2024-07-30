棒棒堂合體有譜 阿緯虧威廉效率差

阿緯（左）自創湘菜品牌，搞笑說綜合考量預算找王子站台最合適。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠、實習記者謝函穎／台北報導〕「阿緯」劉峻緯成為「餐飲大亨」，代理的兩個品牌去年年營收破10億，再拓展版圖自創湘菜品牌，昨天找來「王子」邱勝翊為開幕站台，為何沒找「小煜」楊奇煜？阿緯開玩笑：「因為（他）兩個兒子長大速度快，對我女兒虎視眈眈，綜合考量預算，王子很適合。」

面對粉絲頻頻敲碗「Lollipop棒棒堂」合體，阿緯則爆料，「其實5年前就有在統籌，但那個統籌的不太好 ，姓廖的。」大虧威廉進度慢，讓大家笑翻，「今年大概有到70%了。」

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阿緯也坦承，前晚去看Energy的演唱會，看到牛奶在台上做出「大風車」的舞蹈動作特別感動，勾起他想再重聚、再年輕一次的渴望，「今年想要合體的動力更大」，不過女兒卻反對他復出，擔心會剝奪了和她相處的時間 。

至於他被擔心當老闆後體力不如以往，阿緯則放話：「我體態有在保持，素顏出來和王子落差也不太大。」還搞笑表示若合體的話，「體型最差的是威廉，他有職業傷害，狀態最差會是敖犬，骨質在流失。」

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