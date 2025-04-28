小甜甜與慈善網紅AJ哥合比愛心 集氣：別被酸民擊倒

女星小甜甜（右）合體抖音網紅AJ哥。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期在TikTok（抖音國際版）非常紅的慈善網紅「AJ哥」曹暐國竟然合體女星「小甜甜」張可昀一起比愛心。今（28）日小甜甜在社群發文，表示社會需要善的力量，因此她與AJ哥合體，還互相鼓勵：「未來的每一天我們一起加油」。

小甜甜（左）這次回台灣就是為了挺AJ哥。（翻攝自臉書）

小甜甜與前夫宋晉賢離婚2年，去年宣布前往中國廈門發展直播事業，同時也獨力扶養女兒「米苔目」。今小甜甜發文深感「你覺得的再好的人都一定有人喜歡有人討厭」，她指出所有事都有一體兩面，有人認同就有人不滿、有人珍惜就有人不屑。「身為公眾人物常被不分青紅皂白攻擊或天生那些就是討厭你的酸民絕對無所不在！」因此小甜甜寧願珍惜了解、支持、相挺的人。

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小甜甜（左）表示能了解AJ哥的無力與心累。（翻攝自臉書）

她這次回台灣就是為了挺AJ哥。抖音網紅AJ哥本業是家具商，因為看到社會上有些弱勢群體急著得到援助，因此親自掏腰包進行慈善救助，為了保護自己與保護別人，他也會在幫助個案時求得對方同意進行直播，期望達到拋磚引玉的效果。無奈最近有酸民刻意找AJ哥麻煩，讓他覺得無比心累，不過AJ哥也放話：無論如何，只要有能力，就會繼續做下去。

小甜甜（右）期許未來的日子與AJ哥一起化小愛為大愛。（翻攝自臉書）

小甜甜在文內表示：「AJ哥或許我能理解你的無力與心累，但越是如此我們要越是堅持…。」她認為對的事就要堅持做下去，酸民只是磨練心智的絆腳石，並強調最重要的就是「問心無愧」，同時表達自己對AJ哥的感謝與鼓勵，期許：未來的日子我們一起化小愛為大愛，讓這個世界充滿愛。

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抖音網紅AJ哥本身在台南經營「皇家寶傢俱沙發」，每次出擊做慈善時，總會在結尾請大家跟他一起說「AJ哥就是我的愛」，其直率性格與本色表演在抖音上吸引超過50萬粉絲，人氣持續看漲中。

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