《猜猜我是誰解謎》黃少祺被媽虧沒「戲」胞 飛虎衝天拚成八點檔一哥

黃少祺戲好人不老，讓他成為本土劇男神。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

黃少祺勤健身、保養得宜，看不出年過半百，但他小時候從沒想過當藝人，退伍後有角色找上門，跟媽媽說要開始拍戲，媽媽還用台語回他：「不要笑死我！你怎麼可能會演戲？我們家沒有人有演戲的細胞。」如今已躍升為八點檔一哥，也是當年始料未及。

黃少祺（左）和姊姊（右）從小就愛黏著媽媽。 （黃少祺提供）

★在女人國長大 花半年糾正蓮花指

黃少祺是單親家庭，由媽媽扶養，有2個分別相差3歲、6歲的姊姊，在女人國長大的他沒有因為長相清秀被姊姊們當「小妹妹」打扮過，曾當華航空服員的大姊還常帶國中的他吃當年剛引進台灣的麥當勞及美式餐廳。

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黃少祺不吝分享人生第一張、也是唯一的露鳥照。（黃少祺提供）

但他唸淡水專校三年級時，赫然發現自己拿杯子喝水時很自然地翹起了蓮花指，讓他瞬間驚呆，他說：「我還叫好幾個同學拿杯子給我看，他們雖然一頭霧水，但都沒有翹小指頭！」後來花了超過半年才戒掉這「潛移默化」的手勢。

★大二兼差當模特兒成小富翁 28歲專心演戲慘吃老本

他接著考插大，就讀文化大學印刷攝影系，大二開始兼差做模特兒，拍廣告、走服裝秀，收入頗豐厚，一支廣告有5到7萬元，一個月可接到2支，當模特兒3年就拍了5、60支大小廣告，可謂小富翁，也開始不跟家裡拿錢。

黃少祺大學時開始兼差當模特兒。（黃少祺提供）

沒想到他28歲退伍後認真想當演員，卻過著餓肚子、勒緊褲帶的吃老本生活，他提到一開始拍戲，一集片酬4000元，「當年接了7集的戲，卻拍了7個月，還要被公司抽成，我都快要餓死了！」但同行老前輩們總勸他：「若下定決心要專心當演員，不要回過頭再當模特兒，會青黃不接。」他聽了之後忍痛推掉一支4萬多酬勞的廣告，雖咬牙但內心吶喊：「不知道什麼時候能溫飽？」

江宏恩（左起）、張鳳書、賈靜雯和黃少祺主演的《飛龍在天》在2000年播出時，紅極一時。（資料照）

★《飛龍在天》爆紅 宣傳活動粉絲暴增百倍

幸好他運氣好，拍了2年戲就碰上《飛龍在天》，一播出就爆紅，他回憶當時自己懵懂無知，電視台只說了句「就是你演飛虎」，他硬著頭皮就上，開播前他和江宏恩、賈靜雯在信義區的小廣場，台上主持人賣力宣傳，台下粉絲不過10多人，工作人員比路人還多。

但戲上檔1個月後再到信義區宣傳，畫面就大相逕庭，他光是要踏進信義區就困難重重，先塞在外圍車陣中，後來上了舞台，看見台下上千人的畫面也傻了，直呼：「哇！這些人為我來的嗎？」才嘗到走紅的滋味。

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