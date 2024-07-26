杜忻恬驚爆森恬CP粉吃醋 要把李子森埋了

李子森（左）、杜忻恬合體做「藍寶石」手鍊，互相為對方挑選幸運水晶。（記者陳奕全攝）

記者陽昕翰／專訪

「森恬CP」李子森、杜忻恬堪稱是現今台語歌壇粉絲最看好的組合，時常把他倆送作堆，究竟這段感情是真是假？兩人受訪的反應都頗曖昧，不把話說死留下想像空間。

李子森、杜忻恬下週將在「2024真愛秀·藍寶石大歌廳」登台，緋聞情侶檔合體做「藍寶石」手鍊，互相為對方挑選幸運水晶。

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當初他們在節目被湊對，合唱掀起化學反應，成了婆媽粉絲最愛的CP組合，坦言當初始料未及。

李子森笑說：「我跟忻恬的合作算是誤打誤撞，我們都分別跟不同的歌手合作過，就是不曉得為什麼只要我們合唱，觀眾的接受度就很高。」

「森恬CP」被粉絲看好，若不合唱觀眾還會不開心，杜忻恬表示：「喜歡我們的人愈來愈多，就算是一種肯定吧。」

有趣的是，雙方鐵粉對於這段緋聞的反應大不同，李子森的歌迷大多愛屋及烏，真心期待「森恬CP」有天能夠開花結果，杜忻恬的粉絲則是大吃飛醋，甚至語出驚人要把李子森「滅口」。

杜忻恬笑曝，「我的女粉絲有說過，要把子森拖到後山『埋了』，有時候看到我們節目牽手的預告，就真的會吃醋。」讓李子森聽了傻眼回應，「我有做錯了什麼事情嗎？」反應哭笑不得。

其實李子森、杜忻恬目前都是單身，未來能否發展？李子森稱「順其自然」，曾有過一段婚姻的他坦承：「我的身分比較特殊，現在每天的工作都很緊繃，若真的要談戀愛，還是要對人家負責。」

他身兼品牌老闆，還要主持、直播、跑活動，就怕工作太忙沒有時間能照顧好女朋友。

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