幻藍小熊南韓拚出道 彩蛋迸大咖

幻藍小熊參加真人實境秀，韓文也進步很多。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣女團「GENBLUE」幻藍小熊目前正在南韓當練習生，接受培訓拚出道，團員的首部實境秀也有「貴人」相助，包括Super Junior利特、KARA許齡智、iKON宋允亨，還有金在煥等大咖偶像接連現身節目中相挺，也給團員寶貴建言。

Super Junior利特出現在預告影片成為彩蛋。

（天空娛樂提供）

幻藍小熊的經紀公司「天空娛樂」為了記錄她們在南韓接受魔鬼訓練，到站上KPOP打歌舞台的出道過程，特別與當地電視台SBS Medianet合作真人實境秀節目《加一點，出道魔法配方》，預告片中也看到利特等4位前輩助陣畫面，成為大彩蛋。

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在實境秀中，利特等大咖陪著幻藍小熊下廚，順便傳授演藝圈心法，利特分享與團員間的相處之道：「有需要吵架的事情發生的話，一定要吵架。」

幻藍小熊團長XXIN深受啟發，談到：「利特前輩的話讓我深感團員間溝通很重要，他還提醒我們，想聽到成員的心聲之前，要先把自己的心聲講出來讓他們知道。」利特勉勵團員的話「做就對了」，也成為大家的座右銘。

金在煥則談到自己的經驗：「100個人在宿舍睡覺的時候，我自己待在練習室練習。」7月30日首集節目將在SBSF！L及SBS M頻道，以及遠傳friDay影音頻道同步首播。

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