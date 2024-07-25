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娛樂 最新消息

李詠嫻爽遊阿布達比 驚喜變驚魂

李詠嫻（左二）和老公艾力克斯帶著家人出國旅遊，在阿布達比穿著白色薄紗洋裝，一家四口拍下美照。（艾迪昇傳播提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李詠嫻和老公艾力克斯日前隨她家族共11人，展開長達23天、橫跨橫跨西班牙、法國、義大利、阿布達比等8個國家，而在阿布達比時，李詠嫻換上一身白色洋裝拍了許多唯美照片，不過長裙卻捲進沙灘車輪中，右半邊洋裝瞬間炸裂，右手險跟著絞進車輪，李詠嫻用力扯破衣服才逃過一劫，在這長達近一個月的旅程中留下驚魂回憶。

李詠嫻的白色洋裝裙襬捲進車輪裡險釀意外。（艾迪昇傳播提供）

李詠嫻提到，兒女因為學業接下來會比較少在身邊，這趟家族旅遊對她來說彌足珍貴，其中她對阿布達比留下深刻印象，「艾力克斯跟兒子都很喜愛當地的建築特色，若有機會全家很想再去一回。」

她更直呼阿布達比是她這趟旅途的意外驚喜，不過這個「驚喜」險些變「驚悚」，當時李詠嫻特地買了一件白色薄紗洋裝，拍了不少唯美照片，而在一家人騎著沙灘車移動時，李詠嫻一個沒留神，長裙被大風吹起，捲進車輪中，整個右半邊洋裝瞬間炸裂，眼看右手就要跟著絞進車輪，李詠嫻用力扯破衣服，才躲過一劫，所幸沒有大礙，她當下雖然驚魂未定，但仍幽默安撫擔心的家人：「長裙變成背心，要重買衣服了。」

李詠嫻籌備這次的家族旅遊長達2年，直呼要把各自工作忙碌的家人們湊在一起相當不容易，而在他們出發前不少親友都紛紛告誡要提防當地小偷，她也特地幫家人買了可以放在衣服內的貼身小包，她也提醒，不少歐洲小偷最常對手機下手，可以買手機吊繩，「在逛街移動時，家人也會有默契，彼此幫忙照看。」

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