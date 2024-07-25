綾瀨遙爆死會 戀小11歲混血兒 日團SixTONES成員傑西出道4年 假戲真做

綾瀨遙（右）被爆和傑西發展姐弟戀，更傳出已展開半同居生活。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕39歲的綾瀨遙出道以來緋聞不斷，但從未認愛，昨爆出女神死會了！日媒《News Postseven》獨家報導綾瀨遙和小11歲的日團SixTONES成員「Jesse」傑西發展姐弟戀，綾瀨遙公司罕見未否認，網友議論紛紛。

綾瀨遙兩年前被爆和小她4歲的男神佐藤健結婚，最後卻沒下文，日媒報導，綾瀨遙身邊已有真命天子Jesse，兩人因合作電影《左輪百合》結緣，雖然角色互相對立，但有多場對手戲，戲外也有許多交流。

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據報導，綾瀨遙和Jesse在《左》片殺青後開始約會，為掩人耳目，還有共同友人同行，更傳出兩人過著半同居生活，知情人士透露雙方都很認真對待這段關係，低調煲愛。

美日混血兒Jesse於2020年1月出道，據知，他性格溫柔體貼，會主動分擔家務，加上處事成熟圓融，成功打動女神芳心，Jesse的事務所大方認了兩人關係好，默認這段戀情。

綾瀨遙是圈內出名的「戀愛發電機」，曾和大澤隆夫、松坂桃李等男星傳緋聞，甚至曾爆出秘密和韓星魯敏宇異地戀交往兩年，卻都胎死腹中，台日網友對綾瀨遙發展新戀情持看好態度，期待她早日修成正果。

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