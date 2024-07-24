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娛樂 最新消息

上船了遭疑假划 三立怒闢謠

鍾瑤（左起）、瑞瑪席丹、KID、雷艾美、胡宇威、蔡昌憲和郭泓志參加《上船了各位！》卻遭疑「假划」，三立怒發聲明闢謠。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕實境冒險節目《上船了各位！》找來胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑤和雷艾美，從花蓮港出發划獨木舟到日本石垣島，挑戰花60小時征服260公里的黑潮航程。怎料節目上週末才剛開播，昨就傳出「假划」疑雲，三立先是怒發聲明闢謠，KID隨後也表態自己問心無愧，並替夥伴郭泓志抱不平。

《上船了各位！》20日首播，昨爆出藝人根本沒有「全程」划到終點，他們在航行途中其實是有被大船等運輸工具拉行，就連私下訓練已久、原本就是專業運動員的郭泓志，都需要幫忙才能抵達指定地。

對此，三立昨聯合華視發表聲明，表示節目由台日兩國的製作單位協力完成，相關過程全程被攝影與船舶儀器所記錄，節目實際最終完成划行長度為200公里，詳細過程已於上月在石垣島舉辦的記者會公布，且抵達日本石垣島當日，岸邊也有來自台日的民眾迎接與見證，強調絕無造假可能。

如今節目才播出第一集，團隊就被外界質疑假划，KID坦言自己問心無愧，希望觀眾持續鎖定節目來明白事實，也對最努力的郭泓志抱不平，「一個偉大、成功的運動員背後，有多少汗水沒人會知道，但我從頭到尾都知道郭哥的付出，並以最高尊敬的態度看他，因為他做了很多一般人做不到的事情。」

鍾瑤聽到假划傳聞後表示：「真的假不了，假的真不了，我已經划那麼累了，還被說造假！我欲哭無淚。」蔡昌憲則說：「我們這群上船的夥伴，都是知道要『玩真的』才接下任務，節目拍攝難度很高，大家都全心投入、拚了命完成目標，所以我看到這樣的新聞蠻難過的，不過相信大家持續看節目就會知道，我們真的達成了這個不可能的任務。」

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