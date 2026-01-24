自由電子報
娛樂

王心凌成功飛天！見到這4個字反擊：沒有什麼好反駁的

王心凌在小巨蛋舉辦巡演最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌在小巨蛋舉辦巡演最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌今晚在台北小巨蛋開唱，舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡演」的最終場，昨天原定要升空環繞全場的道具「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」意外故障，所幸經過搶修今天順利升空，她也樂得嗨喊：「謝謝你們，我終於飛過來了。」

王心凌順利站上「夢幻飛天糖罐子」演唱。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌順利站上「夢幻飛天糖罐子」演唱。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

昨晚在小巨蛋的演唱會，預計要在高空繞行全場的「夢幻飛天糖罐子」發生機械故障，突如其來的意外考驗王心凌和團隊的危機處理能力，最終她選擇與舞者走下搖滾區，改以徒步繞場的方式，堅持完成這8首組曲的演唱，感動滿場粉絲。

王心凌順利站上「夢幻飛天糖罐子」演唱。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌順利站上「夢幻飛天糖罐子」演唱。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

今天晚上「夢幻飛天糖罐子」如期升空，現場歌迷嗨到歡聲雷動，王心凌終於可以跟二、三樓的粉絲近距離互動，搖滾區的粉絲也紛紛站起來瘋狂揮手，希望能跟甜蜜天后再更接近一點。

甜蜜天后王心凌在小巨蛋舉辦巡演最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）甜蜜天后王心凌在小巨蛋舉辦巡演最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

王心凌不忘與台下觀眾互動，見到粉絲高舉「甜心教母」，她苦笑叉腰反擊：「我也沒有什麼好反駁的。」大方笑納這個稱號。隨後進入王心凌寵粉的點歌環節，粉絲各個有備而來，幾乎都準備了巨型海報要點歌，鐵粉狂點演出中她很少演唱的歌曲，考驗著王心凌的臨場反應和記憶力。

