自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巨石強森猛增13公斤變身傳奇冠軍 本尊傻眼飆罵他一分鐘

巨石強森為《重擊人生》在半年內迅速增重13公斤，更參加12週格鬥訓練營。（采昌提供）巨石強森為《重擊人生》在半年內迅速增重13公斤，更參加12週格鬥訓練營。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由巨石強森領銜主演的《重擊人生》，改編「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾的真實故事。為了盡可能還原馬克巔峰時期樣貌，已經是「肌肉猛男」的巨石強森，與導演班尼沙夫戴仔細研究馬克的身材後，意識到自己必須有所改變，竟在半年內快速增重13公斤，讓馬克本人看了都驚呆。

巨石強森回憶「改變」過程時表示：「我得增重，同時還要保持敏捷，必須能在擂台和八角籠裡自由移動。這很困難，要增加這麼多重量並不容易，因為馬克的斜方肌、背部和腿部都非常壯，是經過無數動作鍛鍊而成的。」

為此，巨石強森調整鍛鍊方式與飲食，力求連肌肉形狀都要還原，半年內快速增重13公斤，並表示：「他的肌肉有不同的品質，不是靠漢堡與奶昔就可以擁有，是快縮肌纖維，我此生從沒做過這麼多斜方肌和頸部訓練。」

為了讓格鬥動作精確，巨石強森也投入12週的訓練營，全力以赴以通過格鬥鐵粉們的考驗。劇烈的身體轉變，加上超乎想像的訓練內容，讓他直呼：「是我做過最困難的事情，是我人生也是我職業生涯的最大挑戰！」

巨石強森在《重擊人生》真實還原「UFC重量級冠軍」馬克克爾外貌。（采昌提供）巨石強森在《重擊人生》真實還原「UFC重量級冠軍」馬克克爾外貌。（采昌提供）

除了肉體變化，電影還請來「金獎特效化妝師」辻一弘，為巨石強森量身打造數十個臉部特殊配件、各式傷口，以及不同情境的假髮，讓他的外型無時無刻都能貼近馬克本尊。每次拍攝，巨石強森都必須耗費超過三小時梳化與遮蓋刺青，讓他對此回憶：「我坐在鏡子前三到四小時，看著一切慢慢改變，有十幾個不同的臉部配件，很細微但非常有影響力。」

巨石強森回憶起初次完妝的過程：「我看著鏡子，愣住整整十分鐘，簡直不敢相信自己看到的！」當他走進片場，宛如抹去過去印象的驚人轉變震撼全場，不僅讓艾蜜莉布朗狂起雞皮疙瘩，更讓馬克本人驚呆大喊：「他就像我的替身，像我的鏡像，像眼前看著的是我自己！」並解釋：「我本來一直覺得就只是讓他戴個假髮，但看到他完妝出來後，我震驚到罵了他一分鐘！」《重擊人生》將於本週五（23日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中