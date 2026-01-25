自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

迎「臘八」吃碗養生粥！加碼12生肖開運法

在「臘八」這天品嚐一碗暖粥，除了養生更具有祈願來年「諸事周全（粥全）」、調和「八方」的寓意。在「臘八」這天品嚐一碗暖粥，除了養生更具有祈願來年「諸事周全（粥全）」、調和「八方」的寓意。

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天就是農曆12月8日，很多人會在「臘八」這天品嚐一碗暖粥，除了養生更包含多重良善喻意。對佛教徒來說，臘月八日是紀念釋迦牟尼得道的日子，再加上牧羊女供養佛陀乳糜的典故，寺院也會選在這天以五穀、果物煮粥供佛或布施，因此「臘八粥」又有「佛粥」之稱。

【佛粥→臘八粥→八方粥（周）全】

研究幸運命理多年的菲菲老師進一步解釋「臘八」與「開運行動」兩者之間的聯結，「這天除了是佛陀成道日，對應24節氣，古來便有『臘月八日，五穀豐登』之說，人們深信「逐疫迎春」與「感恩惜福」的歲末儀式感，在這天會祭祀先祖與八方神靈，並將當年收成的各色穀物共融一釜，熬煮成粥，既是對天地饋贈的莊重謝答，亦蘊含了祈願來年「諸事周全（粥全）」、調和「八方」的深刻寓意。」

換言之，臘八粥實則是物理與心理的雙重「年終總結」。在生活層面，它提醒我們在歲末盤點一年得失（檢視「五穀」收穫），包容生活中不同滋味（融合各類食材），並以溫和滋養的方式（慢火熬煮），為身心補充能量，迎接緊接而來的年關挑戰與新春氣象。

【佛粥→臘八粥→八方粥（周）全】

菲菲老師強調，臘八開運的核心精神，在於 「涵養、融合與重置」，無論是否親手熬粥，都可藉此節氣能量，進行一次個人的「能量調頻」。

在健康層面，意味著檢視飲食作息，調和陰陽，可進行一次輕斷食或選擇清淡飲食，讓身體腸胃得以休整，正如熬粥前需精選、清洗材料。

在財務層面，如同匯聚食材，適合整合零散帳戶，盤點年度收支，讓財務狀況清晰明瞭。

在人際與事業層面，則啟發我們梳理一年的人情往來與合作關係，感謝貴人，化解微小芥蒂，讓社會關係網絡更趨和諧通暢。

【12生肖．臘八開運行動】

➤鼠│靜心定錨→拚事業

運勢需平衡外在責任與內在思緒。臘八日宜進行靜心活動，如整理年度工作檔案，並為來年制定清晰的目標清單。避免被雜務牽引，專注於為內心「定錨」。

◎開運行動：於書房點一盞暖光燈，靜坐15分鐘，規劃新年首要三件事。

➤牛│創意連結→利人緣

運勢利於在交流中激發靈感，但需注意表達方式。此日適合與一兩位創意型好友相聚，或共同參與一項手工藝活動，在動手中愉快交流。

◎開運行動：動手製作一份小點心或手工，並分享給友人，連結情誼。

➤虎│穩固根基→旺財運

財運穩健，但外部挑戰猶存。此日是檢查重要契約、保單，或為關鍵項目做最終檢查的良機，確保事業與財務的根基無虞。

◎開運行動：仔細審閱一份即將到期或正在執行的合約文件。

➤兔│感恩致意→旺貴人

易得貴人關注或意外嘉許。臘八是表達感謝的絕佳日子，真誠地向一位今年幫助過你的長輩或同事致意，能強化正向人際氣場。

◎開運行動：準備一份實用的小禮物，親自送達或附上手寫卡片表達謝意。

➤龍│歡聚有度→利社交

社交運活躍，享受歡樂時光，但需留心開支。適合舉辦或參與小型家庭、朋友聚會，主導氛圍，但事先設定好娛樂預算。

◎開運行動：邀請好友家中小聚，親自下廚兩三道菜，共享溫馨。

➤蛇│滋養身心→益健康

運勢指向勞有所獲與生活情趣。這一天最適合用來犒賞自己，進行一場舒壓SPA、閱讀一本好書，或精心烹製一餐美食，專注於悅己的滿足感。

◎開運行動：為自己安排一個完全放鬆、不處理公事的晚上。

➤馬│靈感規劃→利斜槓

思維活躍，點子豐富，宜將創意落實。避免空想，可將腦中的年度計劃或副業構想寫成具體的企劃大綱或步驟清單。

◎開運行動：使用思維導圖軟體或筆記本，將一個創意想法可視化、步驟化。

➤羊│和諧共處→旺桃花

需在群體中展現自我並維持和諧。參與家庭活動或朋友團聚時，多傾聽、多讚美，可擔任調和氣氛的角色，避免捲入無謂爭論。

◎開運行動：在聚會中，主動為大家拍照記錄，並會後分享溫暖瞬間。

➤猴│整合人脈→益事業

得益於朋友與長輩的助力。此日適合主動聯絡久未問候但對你重要的朋友，更新彼此近況，維繫並活化你的人脈網絡。

◎開運行動：整理通訊錄，向至少三位朋友發送個性化的問候訊息。

➤雞│清減負累→轉新運

需處理人際與物質上的積累課題。進行一次小規模的「斷捨離」，清理衣櫃中不再穿著的衣物，或整理手機中無用的照片與檔案。

◎開運行動：整理出3件不再需要的物品，捐贈或回收，讓空間與心靈同步清空。

➤狗│共享歡樂→拓人脈

利於社交但需注意開支平衡。與朋友相約進行成本清晰的活動，如自帶食材的聚餐、一起爬山或看展覽，享受純粹的情誼時光。

◎開運行動：組織一次「每人一道菜」的分享聚餐，成本共擔，歡樂加倍。

➤豬│務實有功→闢財源

面臨工作壓力，但踏實應對可轉化為穩固收益。宜低調完成一項實際任務，例如整理報稅資料、完成一份總結報告，以行動積累實力。

◎開運行動：專注解決一項拖延已久的瑣碎工作，完成後給自己一個小獎勵。

【臘八開運養生粥這麼吃】

臘八粥的食材可自行搭配，多以健脾養胃、補氣養血、滋養五臟等適合冬日食用的五穀雜糧為主，像是糯米（圓糯）、蓬萊米、小米、薏仁、花生、紅豆、綠豆、芡實、栗子為主，再搭配紅棗、桂圓（龍眼乾）、蓮子、葡萄乾、核桃仁、松子、杏仁、百合等乾果類增加口感。

建議腸胃不佳或血糖容易升高的朋友，宜選擇不易脹氣或不易升糖的食材，並適量暖補為宜。

臘八開運的核心精神，在於 「涵養、融合與重置」，無論是否親手熬粥，都可藉此節氣能量，進行一次個人的「能量調頻」。（菲菲老師提供）臘八開運的核心精神，在於 「涵養、融合與重置」，無論是否親手熬粥，都可藉此節氣能量，進行一次個人的「能量調頻」。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中