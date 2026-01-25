迎「臘八」吃碗養生粥！加碼12生肖開運法

在「臘八」這天品嚐一碗暖粥，除了養生更具有祈願來年「諸事周全（粥全）」、調和「八方」的寓意。

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天就是農曆12月8日，很多人會在「臘八」這天品嚐一碗暖粥，除了養生更包含多重良善喻意。對佛教徒來說，臘月八日是紀念釋迦牟尼得道的日子，再加上牧羊女供養佛陀乳糜的典故，寺院也會選在這天以五穀、果物煮粥供佛或布施，因此「臘八粥」又有「佛粥」之稱。

【佛粥→臘八粥→八方粥（周）全】

研究幸運命理多年的菲菲老師進一步解釋「臘八」與「開運行動」兩者之間的聯結，「這天除了是佛陀成道日，對應24節氣，古來便有『臘月八日，五穀豐登』之說，人們深信「逐疫迎春」與「感恩惜福」的歲末儀式感，在這天會祭祀先祖與八方神靈，並將當年收成的各色穀物共融一釜，熬煮成粥，既是對天地饋贈的莊重謝答，亦蘊含了祈願來年「諸事周全（粥全）」、調和「八方」的深刻寓意。」

換言之，臘八粥實則是物理與心理的雙重「年終總結」。在生活層面，它提醒我們在歲末盤點一年得失（檢視「五穀」收穫），包容生活中不同滋味（融合各類食材），並以溫和滋養的方式（慢火熬煮），為身心補充能量，迎接緊接而來的年關挑戰與新春氣象。

菲菲老師強調，臘八開運的核心精神，在於 「涵養、融合與重置」，無論是否親手熬粥，都可藉此節氣能量，進行一次個人的「能量調頻」。

在健康層面，意味著檢視飲食作息，調和陰陽，可進行一次輕斷食或選擇清淡飲食，讓身體腸胃得以休整，正如熬粥前需精選、清洗材料。

在財務層面，如同匯聚食材，適合整合零散帳戶，盤點年度收支，讓財務狀況清晰明瞭。

在人際與事業層面，則啟發我們梳理一年的人情往來與合作關係，感謝貴人，化解微小芥蒂，讓社會關係網絡更趨和諧通暢。

【12生肖．臘八開運行動】

➤鼠│靜心定錨→拚事業

運勢需平衡外在責任與內在思緒。臘八日宜進行靜心活動，如整理年度工作檔案，並為來年制定清晰的目標清單。避免被雜務牽引，專注於為內心「定錨」。

◎開運行動：於書房點一盞暖光燈，靜坐15分鐘，規劃新年首要三件事。

➤牛│創意連結→利人緣

運勢利於在交流中激發靈感，但需注意表達方式。此日適合與一兩位創意型好友相聚，或共同參與一項手工藝活動，在動手中愉快交流。

◎開運行動：動手製作一份小點心或手工，並分享給友人，連結情誼。

➤虎│穩固根基→旺財運

財運穩健，但外部挑戰猶存。此日是檢查重要契約、保單，或為關鍵項目做最終檢查的良機，確保事業與財務的根基無虞。

◎開運行動：仔細審閱一份即將到期或正在執行的合約文件。

➤兔│感恩致意→旺貴人

易得貴人關注或意外嘉許。臘八是表達感謝的絕佳日子，真誠地向一位今年幫助過你的長輩或同事致意，能強化正向人際氣場。

◎開運行動：準備一份實用的小禮物，親自送達或附上手寫卡片表達謝意。

➤龍│歡聚有度→利社交

社交運活躍，享受歡樂時光，但需留心開支。適合舉辦或參與小型家庭、朋友聚會，主導氛圍，但事先設定好娛樂預算。

◎開運行動：邀請好友家中小聚，親自下廚兩三道菜，共享溫馨。

➤蛇│滋養身心→益健康

運勢指向勞有所獲與生活情趣。這一天最適合用來犒賞自己，進行一場舒壓SPA、閱讀一本好書，或精心烹製一餐美食，專注於悅己的滿足感。

◎開運行動：為自己安排一個完全放鬆、不處理公事的晚上。

➤馬│靈感規劃→利斜槓

思維活躍，點子豐富，宜將創意落實。避免空想，可將腦中的年度計劃或副業構想寫成具體的企劃大綱或步驟清單。

◎開運行動：使用思維導圖軟體或筆記本，將一個創意想法可視化、步驟化。

➤羊│和諧共處→旺桃花

需在群體中展現自我並維持和諧。參與家庭活動或朋友團聚時，多傾聽、多讚美，可擔任調和氣氛的角色，避免捲入無謂爭論。

◎開運行動：在聚會中，主動為大家拍照記錄，並會後分享溫暖瞬間。

➤猴│整合人脈→益事業

得益於朋友與長輩的助力。此日適合主動聯絡久未問候但對你重要的朋友，更新彼此近況，維繫並活化你的人脈網絡。

◎開運行動：整理通訊錄，向至少三位朋友發送個性化的問候訊息。

➤雞│清減負累→轉新運

需處理人際與物質上的積累課題。進行一次小規模的「斷捨離」，清理衣櫃中不再穿著的衣物，或整理手機中無用的照片與檔案。

◎開運行動：整理出3件不再需要的物品，捐贈或回收，讓空間與心靈同步清空。

➤狗│共享歡樂→拓人脈

利於社交但需注意開支平衡。與朋友相約進行成本清晰的活動，如自帶食材的聚餐、一起爬山或看展覽，享受純粹的情誼時光。

◎開運行動：組織一次「每人一道菜」的分享聚餐，成本共擔，歡樂加倍。

➤豬│務實有功→闢財源

面臨工作壓力，但踏實應對可轉化為穩固收益。宜低調完成一項實際任務，例如整理報稅資料、完成一份總結報告，以行動積累實力。

◎開運行動：專注解決一項拖延已久的瑣碎工作，完成後給自己一個小獎勵。

【臘八開運養生粥這麼吃】

臘八粥的食材可自行搭配，多以健脾養胃、補氣養血、滋養五臟等適合冬日食用的五穀雜糧為主，像是糯米（圓糯）、蓬萊米、小米、薏仁、花生、紅豆、綠豆、芡實、栗子為主，再搭配紅棗、桂圓（龍眼乾）、蓮子、葡萄乾、核桃仁、松子、杏仁、百合等乾果類增加口感。

建議腸胃不佳或血糖容易升高的朋友，宜選擇不易脹氣或不易升糖的食材，並適量暖補為宜。

臘八開運的核心精神，在於 「涵養、融合與重置」，無論是否親手熬粥，都可藉此節氣能量，進行一次個人的「能量調頻」。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

