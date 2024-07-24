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娛樂 最新消息

《讓我們藝起讀書吧》林品彤閱讀寫實小說轉化成為表演養分

林品彤喜愛閱讀寫實小說，認為和現實相似，還能從中取得共鳴。（林品彤提供）

推薦兩本英文小說 對作者角色刻畫產生極大共鳴

記者鍾志均／專題報導

12歲的林品彤去年以電影《小曉》勇奪金馬影后，有媒體封她是「天才型演員」，事實上，天才來自不斷努力，以及從小培養的良好閱讀習慣。林品彤替《自由時報》讀者推薦兩本娛樂兼具深度的小說，不難看出她的品味獨特，書中主角的遭遇和故事成為她演出的養分。

林品彤喜歡小說中角色面臨的壓力和衝突，好比第一本是她在學校英文課上閱讀的《Noughts and Crosses》，講述權力不對等的世界，女主角塞菲（Sephy）和男主角卡勒姆（Callum）來自不同背景和社會階層，該社會卻不期待不同背景的人們互動和交往，令主角們陷入困境。

林品彤描述當兩位主角相戀時，遭到雙方家庭的反對，同時承受許多外界的壓力，她表示很喜歡該小說，一來是因為情節豐富刺激，對角色刻畫產生很大共鳴，再者是欣賞塞菲的性格，即使周圍充滿不公義，依然表現堅強，並總是努力做著正確的事情。

《Noughts and Crosses》不只是關於愛情和友情的動人故事，林品彤認為主角塞菲是容易讓讀者喜歡的人物，因為她總是面臨困難的抉擇，並讓人反思生活周遭無所不在的偏見。

另一本推薦的外語書籍為《Red, White, and Whole》，主角Reha是名隨家人移民到美國的印度裔女孩，林品彤著迷Reha找尋自己定位的過程，以及青少年的矛盾心理，表示故事情節貼近現實，讓人產生共鳴。

Reha原本在學校與家庭生活感受不同文化帶來的衝擊和壓力，特別是Reha的母親被診斷出患有白血病後，生活一夕間翻天覆地，讓Reha備感迷惘和痛苦，林品彤讀完故事後深受感動，彷彿帶給自己更多前進下去的勇氣。

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