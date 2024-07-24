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零日攻擊台劇初體驗-高橋一生3語齊發 杜汶澤為戲變共黨同路人

連俞涵（右）戲裡飾演高橋一生的前女友，經常怒罵他，戲外卻害羞到不敢看他。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日星高橋一生、港星杜汶澤和連俞涵等人昨出席台劇《零日攻擊ZERO DAY》發佈會，這也是高橋一生首度演出台劇。

杜汶澤相隔6年再接戲，演出他難得接到的反派角色。（記者陳奕全攝）

高橋一生接戲的契機主要是劇本很吸引他，角色需要用到中英日3種語言，他來台前花了1個月學中文，一開始製作人和導演原本還想把他的台詞全改為日文，但高橋拒絕，表示：「請不要為我做劇本上的更動，專業的演員就是要為了劇本演出。」

高橋一生這回來台3週，幾乎都在拍戲，沒時間到台灣各地旅行，但他深刻感受到台灣人「內斂的熱情」，像是他第一天走進片場，演員們和工作人員只對他點頭致意，直到殺青時，大家蜂擁而上找他拍照，他才知道許多人都是他的粉絲，而昨天訪問時，在劇中飾演他初戀女友的連俞涵害羞到無法和他對視超過3秒，他才恍然大悟說：「我今天才知道她看過我的作品，是《四重奏》戲迷。」

而拍戲過程中碰到導演蘇奕瑄生日，高橋一生特地送上一張有著導演名字刺繡的導演椅，接著表情略帶失望說：「隔天發現導演沒有坐那張椅子，可能是我太敏感，但到最後殺青都沒看到導演坐那張椅子。」導演蘇奕瑄聽聞後大驚失色，急忙解釋：「我太珍惜椅子了！怕在現場被我弄髒，才沒有拿出來。」高橋一生才點頭稱「原來如此」。

此外，杜汶澤也是首度拍台劇，劇中飾演中華人民共和國派來台灣滲透內情的香港人，他幽默說：「作為杜汶澤，演出這角色滿尷尬的，但這角色難度很低，因為我在香港看很多這種人。」

對於角色「收共產黨錢辦事」，杜汶澤稱自己內心「非常過得去」，他認為演員可以有自己的立場，但在工作時不能帶入自己的觀念，因此角色理念雖與他本人背道而馳，但他覺得演出難度特別低，「有被壞人欺負過，就很容易演出那種壞人的感覺」。

他相隔6年再接戲，還要一路拍到11月，他說已休息夠久，體力很OK，但他來台4年，招認在台灣享受美食，已胖了10公斤。

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