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曹佑寧全壘打牆外違禁煲愛 婁峻碩高中淪工具人

曹佑寧（左起）、李沐及婁峻碩昨天出席《夏日的檸檬草》宣傳活動，換上校服展現青春洋溢的氣息。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠、實習記者謝函穎／台北報導〕李沐、曹佑寧及婁峻碩主演校園愛情電影《夏日的檸檬草》，3人昨出席活動分享學生時期點滴，棒球選手出身的曹佑寧自爆不甩禁愛令，偷偷在垃圾場與女友約會。

李沐觀察目標後會主動出擊追求男生，而婁峻碩則是追女生追到補習班，結果發現對方跟年輕助教談戀愛，青春回憶還真不少。

曹佑寧出身棒球名校平鎮高中，由於是體保生，他表示很羨慕一般生下課可以去看電影、逛街，但如今可以透過拍戲去感受，也算是彌補以前的遺憾。不過他透露，高中球隊雖然有禁愛令，但大家都偷偷在全壘打牆外的垃圾場談戀愛，「很酷的是，那邊的每個柱子都有情侶，有時候還要搶位子。」

婁峻碩高中就讀資優班，但學生時期曾當過「工具人」，幫心儀對象買早餐、接上下學，甚至為了追女生而去上補習班，沒想到對方竟與年輕助教交往，反而激起他的求學慾，更加奮發讀書。

李沐則是不排斥倒追男生，但會先觀察對方的反應，如果有機會就會主動出擊。提到歌手男友鄒序今年挑戰金曲失利，李沐稱鄒序非常開心能夠參與音樂人的盛會，大讚他當天非常帥，給予95分的評價。

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