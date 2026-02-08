楊小黎稱殺青才知《世紀血案》沒授權被質疑 凌晨再發聲

楊小黎7日發表長文說明參演始末，坦言在殺青後才得知未經當事人及家屬同意。（翻攝自楊小黎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》改編1980年震撼全國「林宅血案」，卻因演員受訪內容，以及翻拍過程未取得前立委林義雄及家屬同意，引發外界質疑與抵制聲浪。

對此，主演之一楊小黎7日發表長文說明參演始末，坦言在殺青後才得知未經當事人及家屬同意，對此深感震驚，也直言相關爭議已對她的身心狀態造成嚴重影響。

楊小黎表示，這段時間看見大量討論、質疑與憤怒的聲音，原本選擇暫不回應，是希望能更客觀看清事件全貌，但隨著壓力不斷累積，已對自身與身邊關心她的人造成傷害，才決定出面說明立場。

電影《世紀血案》演員群左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

楊小黎在發文中表示直到殺青記者會後才知道劇組未獲家屬授權，有網友留言質疑她：「殺青才在詢問有沒有取得當事人或家屬同意？？？我比你更更更震驚了！」

對此，楊小黎今（8）日凌晨5時左右回覆網友：「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程。」強調所有演員都是基於對專業流程的信任，相信製作方已取得同意才接演，但因殺青後感受到各種異狀，才心生懷疑去追問，最後得到震驚答案。

