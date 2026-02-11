2026第一波水逆春節強勢來襲！4星座淪重災區「這樣做」逆轉勝

別怕2026第一波水逆來襲，提前避開「水雷區」，輕鬆逆轉勝。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年第一波水星逆行，將於2/25強勢攻入雙魚座和牡羊座，而從今天起便正式進入水逆前陰影期（水逆前2週），影響區段涵蓋2/14情人節和春節9天連假， 星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，這波水星逆行受到波及最大的4個星座，分別是雙魚座、牡羊座、處女座和天秤座，影響所及不只是溝通錯頻、交通延宕或3C產品故障、資料遺失、通訊軟體傳錯訊息等鳥事，他以一句話形容：「試著想像，當『戀愛腦』撞上『火藥桶』的情況！」就能理解可能會發生哪些情況了。

安德魯進一步解釋，這次水逆最值得警備之處在於，它是從最軟弱的雙魚一路逆回最火爆的牡羊，「前半段你會發現自己進入『集體斷片』模式，記憶力比金魚還短，明明要拿鑰匙卻走進廚房喝水，最後站在客廳發呆；後半段則會轉入『暴躁模式』，你本來只是想冷靜溝通，但火氣一上來，講出的話就像機關槍掃射。」

請繼續往下閱讀...

安德魯比喻，這是一次「腦袋進水」後又「火燒房子」的過程，但也不是不能預防，提前避開「水雷區」，就能順順度過水逆，拒當水逆受災戶！

➤雙魚座

作為事發主場，你這段時間的大腦基本上是「果凍」做的。你會變得很感性、很愛哭，甚至容易被騙。這段期間，任何「聽起來太美好」的承諾都別信，尤其是前任說他改過自新這種鬼話。

➤牡羊座

水逆回你的星座，會讓你的衝動指數直接爆表。你可能因為路人看你一眼就想跟人單挑，或是沒看清楚合約就簽字。「三思而後行」對你來說太難，建議這段時間你要「五思」再出發。

➤處女座

你最引以為傲的「邏輯」和「精準」會徹底壞掉。你會發現自己對不齊 Excel 表格，或是發現訂好的機票日期是去年的。這段時間請放過自己，也放過身邊的人。

➤天秤座

這次水逆發生在你的對宮，最受影響的就是「人際關係」。你會發現跟人溝通像在講外星語，甚至容易被捲入莫名其妙的口舌是非。記得：沈默是金，不說話就沒人知道你在水逆。

【2026三波水逆時間表．提前防備不出包】

➤第一次：2026年02月25日～03月20日

．逆行雙魚座、牡羊座

➤第二次：2026年06月29日～07月23日

．逆行巨蟹座、獅子座

➤第三次：2026年10月24日～2026年11月13日

．逆行天蠍座

【2026宇宙水逆避雷指南】

Q．為什麼「水逆」會成為倒楣的代名詞？

簡單來說，就是水星這小混蛋不想跑了，它在宇宙裡玩「倒車入庫」。在占星學上，水星管的是你的腦袋、嘴巴、跟那台快壞掉的手機。所以水逆一到，人類的集體智商會集體斷崖式暴跌。

如果這幾天你覺得身邊的人都像「降智」了一樣，別懷疑，不是他們故意的，「水逆期間，宇宙會沒收全地球人的邏輯，讓大家集體變成生活白癡。」

Q．水逆可能會發生哪些破事？

．溝通模式：腦補過度。

你跟同事說『這份文件可以再修一下』，他聽到的卻是『你這廢物可以辭職了』。水逆期間，每個人心裡都住著一個過度敏感的翻譯官。」

．3C科技產品：變身整人玩具。

平常好好的網速，在你要搶票或開會時會慢得像撥接；手機螢幕還會在你手殘時，精準地幫你點開那則你最想毀屍滅跡的黑歷史動態，還順便幫你按個讚。」

．交通狀況：導航集體中邪。

本來想去網美餐廳，Google Map 會一路帶你開進伸手不見五指的公墓，還溫柔地對你說『目的地就在右手邊』。這段時間，出門塞車是日常，飛機延遲是修養，沒在路邊跟人吵架都算你功德無量。」

【2026第二次水逆：霸道總裁與林黛玉的崩潰】

• 時間：2026/06/29 - 07/23

• 座標：巨蟹座 ，獅子座

這是「情緒化」與「大頭症」的聯名款。前兩週你會像巨蟹一樣，看個《蠟筆小新》都能哭到缺氧；後兩週你會變身獅子，覺得自己是世界之王，誰不聽你的誰就該死。這段期間，人類會進入「極度自卑又極度自大」的精分狀態。

→特別要注意的星座

• 巨蟹座：你的淚腺會失控。建議買好防水睫毛膏，不然水逆結束你可能會哭出兩條長江。

• 獅子座：別、去、剪、頭、發！相信我，水逆期間的設計師手裡拿的不是剪刀，是摧毀你自尊的凶器。

• 魔羯座：你最愛的「邏輯」會離家出走。你會發現自己花了一個小時寫的報表，最後存檔名叫做「12345.xlsx」，然後找不到它在哪。

【2026第三次水逆：特務J的翻舊帳時間】

•時間： 2026/10/24 - 11/13

•座標：天蠍座（全場）

天蠍座管的是秘密、性、還有別人的錢。這段時間，你會突然變身柯南，從另一半三年前的 IG 讚發現他跟前任還藕斷絲連；或是你以前偷改成績單、報假帳的爛事會像鬼火一樣燒回來。這不是已經水逆那麼簡單，這根本是「公開處刑」

→特別要注意的星座

•天蠍座：這是你的主場，所以你會最瘋。你會看誰都覺得他在害你，連家裡的貓看你一眼你都覺得牠在計畫謀財害命。

•金牛座：錢包會破大洞。你可能會遇到那種「保證發大財」的詐騙，或是買了一堆你這輩子都用不到的廢物（比如：發光的健身拉環）。

•雙子座：你是水星的親兒子，所以這段時間請閉嘴。你以為你在開玩笑，但在別人口中那叫「公然侮辱」。

【2026水逆存活守則】

1. 密碼別亂改：反正你改了水逆後也會忘記。

2. 前任別聯絡：他們回頭找你不是因為愛，是因為他們的水逆也發作了，想找個墊背的。

3. 備份：只要是電子產品，都把它當成隨時會自爆的炸彈來對待。

4. 終極大絕：只要做錯事，就雙手一攤說：「抱歉，水逆。」這藉口好用到爆。

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡

臉書：點這裡

IG：點這裡

apple podcast：點這裡

KKBOX：點這裡

threads：點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法