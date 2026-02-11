自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2026第一波水逆春節強勢來襲！4星座淪重災區「這樣做」逆轉勝

別怕2026第一波水逆來襲，提前避開「水雷區」，輕鬆逆轉勝。（達志影像）別怕2026第一波水逆來襲，提前避開「水雷區」，輕鬆逆轉勝。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年第一波水星逆行，將於2/25強勢攻入雙魚座和牡羊座，而從今天起便正式進入水逆前陰影期（水逆前2週），影響區段涵蓋2/14情人節和春節9天連假， 星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，這波水星逆行受到波及最大的4個星座，分別是雙魚座、牡羊座、處女座和天秤座，影響所及不只是溝通錯頻、交通延宕或3C產品故障、資料遺失、通訊軟體傳錯訊息等鳥事，他以一句話形容：「試著想像，當『戀愛腦』撞上『火藥桶』的情況！」就能理解可能會發生哪些情況了。

安德魯進一步解釋，這次水逆最值得警備之處在於，它是從最軟弱的雙魚一路逆回最火爆的牡羊，「前半段你會發現自己進入『集體斷片』模式，記憶力比金魚還短，明明要拿鑰匙卻走進廚房喝水，最後站在客廳發呆；後半段則會轉入『暴躁模式』，你本來只是想冷靜溝通，但火氣一上來，講出的話就像機關槍掃射。」

安德魯比喻，這是一次「腦袋進水」後又「火燒房子」的過程，但也不是不能預防，提前避開「水雷區」，就能順順度過水逆，拒當水逆受災戶！ 

➤雙魚座

作為事發主場，你這段時間的大腦基本上是「果凍」做的。你會變得很感性、很愛哭，甚至容易被騙。這段期間，任何「聽起來太美好」的承諾都別信，尤其是前任說他改過自新這種鬼話。

➤牡羊座

水逆回你的星座，會讓你的衝動指數直接爆表。你可能因為路人看你一眼就想跟人單挑，或是沒看清楚合約就簽字。「三思而後行」對你來說太難，建議這段時間你要「五思」再出發。

➤處女座

你最引以為傲的「邏輯」和「精準」會徹底壞掉。你會發現自己對不齊 Excel 表格，或是發現訂好的機票日期是去年的。這段時間請放過自己，也放過身邊的人。

➤天秤座

這次水逆發生在你的對宮，最受影響的就是「人際關係」。你會發現跟人溝通像在講外星語，甚至容易被捲入莫名其妙的口舌是非。記得：沈默是金，不說話就沒人知道你在水逆。 

 

【2026三波水逆時間表．提前防備不出包】

➤第一次：2026年02月25日～03月20日

．逆行雙魚座、牡羊座

➤第二次：2026年06月29日～07月23日

．逆行巨蟹座、獅子座

➤第三次：2026年10月24日～2026年11月13日

．逆行天蠍座

 

【2026宇宙水逆避雷指南】

Q．為什麼「水逆」會成為倒楣的代名詞？

簡單來說，就是水星這小混蛋不想跑了，它在宇宙裡玩「倒車入庫」。在占星學上，水星管的是你的腦袋、嘴巴、跟那台快壞掉的手機。所以水逆一到，人類的集體智商會集體斷崖式暴跌。

如果這幾天你覺得身邊的人都像「降智」了一樣，別懷疑，不是他們故意的，「水逆期間，宇宙會沒收全地球人的邏輯，讓大家集體變成生活白癡。」 

Q．水逆可能會發生哪些破事？

．溝通模式：腦補過度。

你跟同事說『這份文件可以再修一下』，他聽到的卻是『你這廢物可以辭職了』。水逆期間，每個人心裡都住著一個過度敏感的翻譯官。」

．3C科技產品：變身整人玩具。

平常好好的網速，在你要搶票或開會時會慢得像撥接；手機螢幕還會在你手殘時，精準地幫你點開那則你最想毀屍滅跡的黑歷史動態，還順便幫你按個讚。」

．交通狀況：導航集體中邪。

本來想去網美餐廳，Google Map 會一路帶你開進伸手不見五指的公墓，還溫柔地對你說『目的地就在右手邊』。這段時間，出門塞車是日常，飛機延遲是修養，沒在路邊跟人吵架都算你功德無量。」

【2026第二次水逆：霸道總裁與林黛玉的崩潰】

• 時間：2026/06/29 - 07/23

• 座標：巨蟹座 ，獅子座

這是「情緒化」與「大頭症」的聯名款。前兩週你會像巨蟹一樣，看個《蠟筆小新》都能哭到缺氧；後兩週你會變身獅子，覺得自己是世界之王，誰不聽你的誰就該死。這段期間，人類會進入「極度自卑又極度自大」的精分狀態。 

→特別要注意的星座

• 巨蟹座：你的淚腺會失控。建議買好防水睫毛膏，不然水逆結束你可能會哭出兩條長江。

• 獅子座：別、去、剪、頭、發！相信我，水逆期間的設計師手裡拿的不是剪刀，是摧毀你自尊的凶器。

• 魔羯座：你最愛的「邏輯」會離家出走。你會發現自己花了一個小時寫的報表，最後存檔名叫做「12345.xlsx」，然後找不到它在哪。

 

【2026第三次水逆：特務J的翻舊帳時間】

•時間： 2026/10/24 - 11/13

•座標：天蠍座（全場）

天蠍座管的是秘密、性、還有別人的錢。這段時間，你會突然變身柯南，從另一半三年前的 IG 讚發現他跟前任還藕斷絲連；或是你以前偷改成績單、報假帳的爛事會像鬼火一樣燒回來。這不是已經水逆那麼簡單，這根本是「公開處刑」 

→特別要注意的星座

•天蠍座：這是你的主場，所以你會最瘋。你會看誰都覺得他在害你，連家裡的貓看你一眼你都覺得牠在計畫謀財害命。

•金牛座：錢包會破大洞。你可能會遇到那種「保證發大財」的詐騙，或是買了一堆你這輩子都用不到的廢物（比如：發光的健身拉環）。

•雙子座：你是水星的親兒子，所以這段時間請閉嘴。你以為你在開玩笑，但在別人口中那叫「公然侮辱」。

 

【2026水逆存活守則】

1. 密碼別亂改：反正你改了水逆後也會忘記。

2. 前任別聯絡：他們回頭找你不是因為愛，是因為他們的水逆也發作了，想找個墊背的。

3. 備份：只要是電子產品，都把它當成隨時會自爆的炸彈來對待。

4. 終極大絕：只要做錯事，就雙手一攤說：「抱歉，水逆。」這藉口好用到爆。

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中