自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟

《豆腐媽媽》替身演員蘇男墜地瞬間影片曝光。（台北市電影戲劇業職業工會提供）《豆腐媽媽》替身演員蘇男墜地瞬間影片曝光。（台北市電影戲劇業職業工會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，蘇姓武行演員1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，家屬今指出蘇男顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」焦急萬分。台北市電影戲劇業職業工會公布事發當時的影片，替身從高台墜落，讓人看了怵目驚心。

從影片中的畫面可見蘇從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。

《豆腐媽媽》替身演員蘇男墜地瞬間影片曝光。（台北市電影戲劇業職業工會提供）《豆腐媽媽》替身演員蘇男墜地瞬間影片曝光。（台北市電影戲劇業職業工會提供）

民視昨在聲明表示，演員替身蘇於拍攝動作場面時，依拍攝需求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。而台北市電影戲劇業職業工會今沉痛發出聲明，並提出三項要求，強調「安全絕不退讓」、「嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥」，並說「安全不是成本，而是最基本的人命底線」。

《豆腐媽媽》替身演員蘇男的病危通知。（翻攝自threads）《豆腐媽媽》替身演員蘇男的病危通知。（翻攝自threads）

工會指出，蘇拍攝時從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。

台北市電影戲劇業職業工會提出三點聲明如下：

一、 安全絕不退讓！ 台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。我們將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。本會重申：這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，我們絕不容許再被當成一次性的「意外」。

二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！ 對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，本會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。 任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。本會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。

三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！ 多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括： 1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員 2. 未實施安全衛生教育訓練 3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置 4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮 5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練 6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽 7. 未加保足額保險保障

上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。

工會在此鄭重宣示： 只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。 人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中