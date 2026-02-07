自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《世紀血案》演員稱「沒那麼恐怖」 石明謹：要不要聽聽你在講什麼

電影《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，但在舉辦殺青記者會後，卻傳出並未取得前立委林義雄及家屬同意，讓外界質疑劇組對受害者極不尊重。（資料照）電影《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，但在舉辦殺青記者會後，卻傳出並未取得前立委林義雄及家屬同意，讓外界質疑劇組對受害者極不尊重。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕電影《世紀血案》改編自1980年震撼全國的「林宅血案」，近來卻因演員的受訪內容，以及翻拍並未取得前立委林義雄及家屬同意，掀起一波抵制聲浪。曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹也發文說明林宅血案的大致經過，並直言「不管受害者是不是林義雄先生的親屬，這個案子都非常恐怖」、「現在竟然有人拍成電影，目的是『希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖』，你要不要聽聽看你在講什麼？」。

電影《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，但在舉辦殺青記者會後卻傳出並未取得前立委林義雄及家屬同意，讓外界質疑劇組對受害者極不尊重，演員李千娜稱「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，更遭網友湧入洗版砲轟。

石明謹在臉書發文指出，台灣歷史上曾經發生過兩次二二八事件，一次是大家熟悉的天馬茶房，一次是很多人不清楚的林宅血案。

石明謹說明，在大安區的信義路巷子內，有一所義光教會，這裡其實是林義雄先生的故居，林義雄先生因為美麗島事件被逮捕，在1980年2月28日這天受審，當時全台各地的黨外人士，幾乎都到庭旁聽。

石明謹表示，林義雄先生的妻子方素敏女士及助理田秋堇，也趕往軍事法庭，在家中留下了林義雄先生的母親與3個女兒，審判到中午，方素敏打電話回家想交待事情，卻無人接聽，於是就請田秋堇搭公車回家察看。

結果林宅遭到歹徒闖入，林義雄先生的母親被刺14刀致死、一對7歲的雙胞胎女兒亮均、亭均，各被一刀從後背貫穿前胸斃命，9歲的大女兒身中6刀，其中一刀刺穿胸部，最後經過數日搶救，得以保住性命。

石明謹直言，這個案件至今沒有偵破，不管在那個年代，不管受害者是不是林義雄先生的親屬，這個案子都非常恐怖。他也質疑，但是現在竟然有人拍成電影，目的是「希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖」，是在哈囉！你要不要聽聽看你在講什麼？

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中