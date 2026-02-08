自由電子報
娛樂 電影

寇世勳向林義雄一家道歉！喊話《世紀血案》劇組：停止製作

寇世勳今天發聲明道歉。（資料照，記者潘少棠攝）寇世勳今天發聲明道歉。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》引發爭議，寇世勳今天（8日）發出聲明道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」

寇世勳在《世紀血案》飾演警備司令將軍汪敬煦，他在2月1日的記者會上，稱導演徐琨華是警總發言人徐梅鄰的孫子，更表示電影沒有意識形態，一席話引發爭議，掀起抵制之外，連他的兒子寇家瑞都被挖出起底，風波持續擴大。

繼楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河及夏騰宏相繼道歉之後，寇世勳今天打破沉默，在臉書發表聲明，寫著：「對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。」他坦言，因為自己思慮不周以及對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，讓他深感自責。

經過這段時間的沉澱以及各方的指教，寇世勳意識到自身的盲點，「由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。」

他強調，未來會督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，「我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」

寇世勳表示，對於劇組引發的紛擾，作為前輩，自己深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

●寇世勳全文

我是寇世勳。

首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。

寇世勳

點圖放大header
點圖放大body

