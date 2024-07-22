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生態紀錄寶庫首重承先啟後 麥覺明計畫影像資產捐政府

麥覺明預計影像數位化完成後，將母帶捐給政府留存。（記者傅茗渝攝）

記者傅茗渝／專題報導

工作室充滿各式登山器材及感謝狀。（記者傅茗渝攝）

大麥影像傳播工作室內有一面書牆，引領麥覺明深掘台灣故事，「每一本書，無論是工具書還是專書，對我來說都是一個主題的啟發，從中轉化和轉譯資訊，創造出我們需要的影片或紀錄片。」他坦言儘管網路上幾乎可以找到任何資訊，但有些知識和老師的洞見，只有在書本中才能找到。

麥導認為影像紀錄最重要的就是承先啟後，因此經常藉由書中資料去做古今對照，如403花蓮地震，規模7.2強震讓太魯閣峽谷幾乎全毀。

他心中頗有感觸，動念之後要挺進災區，為災前災後做一個影像紀錄，「我想為台灣最壯麗的清水斷崖還有太魯閣峽谷持續做影像紀錄，從美麗到崩塌，未來如何走上重建之路，讓遊人能夠再回到這個地方，讓原住民朋友回到他的部落。」

此外，工作室內典藏著《MIT台灣誌》等山林生態近30年的錄影帶資料，儼然是「台灣生態紀錄寶庫」，麥覺明坦言隨拍攝解析度從4K到8K的提升，影像檔案變得極其巨大，每次拍攝完後，硬碟的空間很快就會被填滿，也擔心硬碟損壞導致資料永久丟失。

他目前正積極將影像資料進行數位化，未來更打算將所有帶子捐贈給政府，去做影像紀錄留存，「我認為這些資料對於記錄台灣的歷史和文化非常重要。這些影像不僅包括人物紀錄，還有台灣的自然景觀、動植物生態以及原住民的生活，都是寶貴的資產，希望這些資料能夠被長期保存下來，我們的努力和記錄才能真正被傳承下去。」

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