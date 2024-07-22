《開箱大麥影像工作室》麥覺明縱情山林 深耕台灣誌

麥覺明持續探索台灣土地的故事。（大麥影像工作室提供）

記者傅茗渝／專題報導、攝影

麥覺明拍攝《MIT台灣誌》走訪台灣各大奇景。（大麥影像工作室提供）

金鐘導演麥覺明寄情山林，用影像記錄一篇篇獻給台灣生態的情詩，自由時報這次造訪大麥影像傳播工作室，入口處映入眼簾的「玉山北峰1號」門牌，是工作室的標誌性象徵，成為麥覺明每每踏足他方的起點代表。

麥覺明特別複製了『玉山北峰1號』門牌當作工作室精神指標。（記者傅茗渝攝）

玉山北峰1號 不變的門牌

《MIT台灣誌》2002年開播，第一集題材選定了海拔三千多公尺的玉山北峰氣象站，當年第一代主持人陳昇夥同鄒族朋友登上玉山北峰，親自替氣象站掛上門牌。對「麥導」麥覺明及團隊而言，這是一座有象徵意義的山峰，也是一段重要的里程碑，「我們特別複製了『玉山北峰1號』門牌，不管我們辦公室搬到哪，這都是我們不變的門牌，是我們的招牌。」

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麥覺明2006年以《台灣古道誌》首拿金鐘。（記者傅茗渝攝）

麥導此後擦亮了《MIT台灣誌》的招牌，成為山林主持界第一把交椅。踏入工作室之際，目光自然被幾座金鐘獎座吸引，問起麥導最難忘的奪獎時刻？他拿起了人生第一座金鐘獎，表示2006年《台灣古道誌》拿獎很有意義，「那年金鐘有別以往移師高雄舉辦，我覺得好像老天自有安排，讓我回到了自己的家鄉得獎。」

紀錄片《黑熊來了》獲美國休士頓影展紀錄長片「評審團特別獎」、《山椒魚來了》拿下台北電影節觀眾票選獎，麥覺明開心拿著紀錄片玩偶。（記者傅茗渝攝）

除了《MIT台灣誌》連獲金鐘外，團隊也曾憑藉紀錄片《黑熊來了》奪下美國休士頓影展紀錄長片「評審團特別獎」；而《山椒魚來了》突破主流片重圍，拿下台北電影節觀眾票選獎更令他喜出望外。

麥覺明收到學生感謝卡片，成為前進動力。（記者傅茗渝攝）

各界愛山人支持 團隊前進動力

麥導直呼得獎背後的功臣來自各界支持，他細數工作室內擺放的各式感謝狀；看著一疊疊學生的觀片心得，裡頭一字一句寫下對於環境啟發，欣慰地說這些都是團隊前進的動力，「我們的影片能影響一群人，種下對台灣山林的認識，成為大家支撐的力量。」

大麥工作室放滿拍攝器具，因為不同題材有相對應器材選擇。（記者傅茗渝攝）

而近年山林議題走入大眾視線，早前停刊的台灣山岳雜誌在2020年重新復出，首先找來麥導擔任封面人物，大篇幅介紹他與山林間的動人日記，也足見麥導對於山林紀錄的貢獻，在愛山之人眼中有目共睹。

成大EMBA社團送上「麥覺明的百岳地圖」，他希望有生之年完成百岳目標。（記者傅茗渝攝）

攝影設備砸重金 打包海陸空

走進工作室內部，還能發現一房價值連城的攝影設備，麥導表示現在拍攝立體化，海陸空各類拍攝器材相比過往要多。他特地展示了一個細長鏡頭，透露過去拍《山椒魚來了》繁殖產卵時，全靠這顆鏡頭去捕捉微觀畫面。不過他坦言裝備一多，出包可就難收拾，過去團隊曾在武陵農場弄丟記憶卡，後來緊急聯絡當地耆老連夜幫忙，最後終於在路邊成功尋回，心情可說是經歷一陣峰迴路轉。

大麥工作室搭起的帳篷，也成了山友中繼站。（記者傅茗渝攝）

而面對可遇不可求的自然生態時，麥導經常包包背著，就跟著學者、耆老連夜上山，還在工作室裡搭起帳篷。但凡工作到沒日沒夜時，簡單的地鋪成為暫時放鬆的一片天地，還因此成為許多南部山友的「中繼站」。至於中繼站的補充品，則仰賴奔走全台結交的好人脈，麥導拿出一箱剛從屏東寄來的芒果熱情分送，笑說工作室經常收到農友贈禮，吃都吃不完。盛情難卻的他，只能用鏡頭加倍奉還這片土地。

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