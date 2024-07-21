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娛樂 最新消息

張震嶽本色打頭陣 高爾宣濕身被拱脫掉

高爾宣在「本色祭」嗨唱，衣服被歌迷拿水槍噴濕。（本色音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「本色祭」連兩天在桃園陽光劇場舉辦，共計吸引2.4萬名歌迷到場同歡，首日包括張震嶽、美秀集團、高爾宣、頑童MJ116登台嗨唱，閃婚宣布當爸的高爾宣，見到歌迷拿水槍攻擊狂噴，搞笑回應：「不要射我GG！」

張震嶽化身DJ Orange打頭陣。
（本色音樂提供）

首日演出由張震嶽化身DJ Orange打頭陣，原定一小時的播歌被他嫌不過癮，主動加碼到整整兩個小時，包括新科金曲歌王熱狗到場，瘦子也帶著懷上二寶的老婆現身同歡。

張震嶽除了當DJ，也與美秀集團合體演出，他們兩年前曾有機會在高雄巨蛋合作，可惜因為疫情延期後最終取消，如今終於有機會同台表演。

高爾宣身穿背心搭配粉色襯衫現身，接連帶來《Everybody Bounce》、《Good Evening》等歌曲，他身上的襯衫被粉絲噴濕，立刻脫下衣服秀出結實手臂。

滿場歌迷高喊「脫脫脫」，高爾宣聽了苦笑回「不要再叫我脫了，我感覺很赤裸」，最後演唱招牌情歌《Without you》，懷孕的老婆芮德也挺著5個月大的孕肚甜蜜愛相隨，在台下欣賞另一半的演出。

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