娛樂 最新消息

人氣網紅宣布離婚！淚認孕期遭背叛「生完孩子老公不愛了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞網紅「Akiyo」蔡侒錤20日宣布結束8年婚姻，震驚大批粉絲，她坦言過程中前夫雖曾試圖挽回，但始終沒看到實際行動，甚至出現更多讓人失望的狀況。強調公開心聲並非為了報復，而是想誠實交代離婚原因，讓外界不再誤解。

Akiyo淚訴孕期遭背叛後離婚。（組合照，翻攝自IG）Akiyo淚訴孕期遭背叛後離婚。（組合照，翻攝自IG）

Akiyo回憶自己曾努力經營婚姻，尤其成為母親後更想守住家庭，然而前夫卻親口說過「我在妳生完孩子後，就已經慢慢不愛了，柴米油鹽，把愛磨沒了。」對她而言，這句話讓多年來不願承認的現實徹底攤開。

Akiyo提到，5年前懷孕時身體極度脆弱，整天嘔吐脫水、臥病在床，甚至連進食都困難，直到多年後才從旁人口中得知，那段最需要依靠的時期，曾發生過令她難以接受的事，「那一刻的打擊，無法用言語形容」。

後來，雖然前夫在分居時提出想重新開始，甚至承諾改變，但隨著時間過去，Akiyo看到的並非行動，反而聽聞前夫展開新的社交，讓她徹底明白兩人早已心不在焉。

面對外界關注，Akiyo澄清自己不是要控訴前夫或翻舊帳，而是不想再假裝沒事，更不想被誤認為「感情其實還不錯。」Akiyo希望勇敢分享能鼓勵更多人，「妳不是一個人，願我們都能成為不被定義的女人，勇敢的媽媽，完整的自己。」

