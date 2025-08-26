大學宿舍浴室被裝針孔 蔡尚樺球星男友全裸照驚傳外流

蔡尚樺（左）和林秉聖的戀愛近期多次登上新聞焦點。（翻攝自蔡尚樺臉書、資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最美節目主持人、前主播蔡尚樺去年與小8歲球星林秉聖爆緋聞，但2人始終未承認戀情，日前則被捕捉到溫馨接送情，更在IG限動曬出同一本書，12日蔡尚樺出席新節目《最強的身體》記者會，被問到與林秉聖關係，她首鬆口：「我們一直都是好友，林秉聖也很關注我的新節目。」沒否認2人關係，林秉聖卻爆出就讀文化大學期間，成為被偷拍主角。

今（26）日爆出文化大學學校宿舍遭偷拍事件，據《鏡週刊》報導，該校大倫館男子宿舍浴室被人惡意安裝針孔攝影機，導致多位體保生及球員洗澡全裸影像、照片外流。最令外界震驚的是，被偷拍中赫然出現蔡尚樺緋聞男友林秉聖及新北中信特攻球員周承睿。

請繼續往下閱讀...

報導指出，2人過去都是文大學生，今爆出在就讀時在宿舍淋浴成了偷拍受害者，引發教育界、運動界關注。據了解，目前有逾50張自2016年到2021年間流出的文大男宿舍浴室針孔照，大都是學生淋浴時錄影或截圖，目前已在Telegram群組流傳。

現年28歲的林秉聖目前效力浙江廣廈隊，今年才助球隊奪下首個CBA總冠軍，和蔡尚樺戀情穩定。

