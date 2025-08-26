晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大學宿舍浴室被裝針孔 蔡尚樺球星男友全裸照驚傳外流

蔡尚樺（左）和林秉聖的戀愛近期多次登上新聞焦點。（翻攝自蔡尚樺臉書、資料照）蔡尚樺（左）和林秉聖的戀愛近期多次登上新聞焦點。（翻攝自蔡尚樺臉書、資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最美節目主持人、前主播蔡尚樺去年與小8歲球星林秉聖爆緋聞，但2人始終未承認戀情，日前則被捕捉到溫馨接送情，更在IG限動曬出同一本書，12日蔡尚樺出席新節目《最強的身體》記者會，被問到與林秉聖關係，她首鬆口：「我們一直都是好友，林秉聖也很關注我的新節目。」沒否認2人關係，林秉聖卻爆出就讀文化大學期間，成為被偷拍主角。

今（26）日爆出文化大學學校宿舍遭偷拍事件，據《鏡週刊》報導，該校大倫館男子宿舍浴室被人惡意安裝針孔攝影機，導致多位體保生及球員洗澡全裸影像、照片外流。最令外界震驚的是，被偷拍中赫然出現蔡尚樺緋聞男友林秉聖及新北中信特攻球員周承睿。

報導指出，2人過去都是文大學生，今爆出在就讀時在宿舍淋浴成了偷拍受害者，引發教育界、運動界關注。據了解，目前有逾50張自2016年到2021年間流出的文大男宿舍浴室針孔照，大都是學生淋浴時錄影或截圖，目前已在Telegram群組流傳。

現年28歲的林秉聖目前效力浙江廣廈隊，今年才助球隊奪下首個CBA總冠軍，和蔡尚樺戀情穩定。

相關新聞：（影）蔡尚樺鬆口談林秉聖「萬事皆有可能」 婚姻話題語帶保留

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中