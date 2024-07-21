角頭大軍沸騰北流 王識賢霸氣開唱 蔡振南同台高捷

王識賢獻唱多首歌曲，帶領觀眾進入角頭世界。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「角頭 GATAO 唱演會」昨晚在北流舉辦，包括蔡振南、荒山亮、王識賢等25組藝人登台，舞台還原電影場景，集結《角頭》系列電影的角色合體，當已故藝人龍劭華、黃鴻升在螢幕現身，立刻讓樂迷激動不已，相當催淚。

蔡振南（左）與高捷攜手合唱《空笑夢》。（記者王文麟攝）

為了給觀眾沉浸式的體驗，主辦單位在場外安排10多位黑衣人及禮賓小姐迎接粉絲入場。

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演唱會尾聲，王識賢、王陽明、鄭人碩等藝人身穿囚服合體謝幕。

（記者王文麟攝）

開場高捷、王識賢帥氣露面，王識賢嗨喊：「歡迎大家今晚進入我們的角頭世界。」唱演會共分成七大篇章，訴說《風起雲湧》、《初生之虎》、《暗夜槍聲》、《黑暗中的目屎》等角頭宇宙的故事線。

已故角頭成員龍劭華（左）與黃鴻升出現在螢幕上，催淚不少粉絲。（記者王文麟攝）

演出前觀眾透過電影畫面回顧《角頭》起始，黃騰浩手持斧頭與古斌、林道禹由觀眾席入場，並對舞台鳴槍震撼揭開序幕。

「角頭 GATAO 唱演會」在北流登場，眾演員在舞台上重現械鬥場面。（記者王文麟攝）

金曲樂團血肉果汁機霸氣登台，演唱為了《角頭－大橋頭》打造的新歌《江湖路》、《殺手》，演出結合大型太鼓，融合傳統元素與金屬樂，碰撞出在地與國際的嶄新風貌，看來氣勢磅礡。

台語歌王蔡振南受邀獻唱《角頭》影集主題曲《無償》、電影插曲《不應該》，還有獻唱28年前的經典歌曲《空笑夢》，並與首次體驗「歌手」身分的高捷合唱。另一位歌王荒山亮則是帶來《角頭－大橋頭》插曲《聽槍聲》，以及《角頭2:王者再起》的插曲《趁我還會記》。

唱演會也安排劇中女性角色跨時空合體，包括曾莞婷、曾珮瑜、王宣、林真亦登台，合體演唱黃鴻升為《角頭》創作的主題曲《忘了我》，黃鴻升、龍劭華在螢幕中現身，畫面格外催淚。

曾莞婷透過劇中角色緬懷龍劭華，「我雖然不是一個乖女兒，但謝謝你總替我想，像大樹一樣庇蔭我，叮嚀我做人處事的道理。」

莫允雯也向曾在《角頭》中飾演螢幕情侶的黃鴻升喊話，「時間過好快，不知道你在那顆星，過得好不好？ 謝謝你留給我最美好的回憶，請放心我們都很好。」

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