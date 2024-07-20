鄒承恩撂台語壓力大掛病號 華千涵願望再耍驕縱心驚驚

李家慶（左起）、華千涵、鄒承恩和楚翔一起宣傳《願望》，提到新戲各自面臨的困難點。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鄒承恩、華千涵、楚翔和李嘉慶昨宣傳三立八點檔《願望》，其中鄒承恩第一次演出台語八點檔，為了熟記台語台詞，壓力大到牙齦發炎，甚至引發蜂窩性組織炎，影響到下顎骨骼，讓他嚇到趕緊就醫，最後拔除智齒才緩和，好在飾演爸爸的江宏恩在片場常找他練習台詞，讓他愈來愈進入狀況。

其他3人原本就是八點檔常客，對台語不陌生，卻分別碰到不同難題。華千涵繼之前《天道》後，再度演出驕縱千金，霸道作風讓觀眾看得牙癢癢，還有不明理的觀眾私訊她「要輪姦妳」，讓她嚇壞，後來選擇封鎖對方，交往10年的上班族男友則安慰她：「被罵代表妳演得成功，不要放心上。」並帶她外出散心。

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而楚翔過去都演黑道老大旁的跟班，這次演出深情男子，反倒是大挑戰，他戲外與茵芙交往近3年，相較女友的理性思維，他自認是感性又浪漫的人，連看動漫《航海王》都會哭。

此外，李家慶二度演出黃少祺的兒子，因「老爸」身材太好，讓他只能拼命健身，免得顯老，模特兒出身的他「父子倆」走不同的風格，「少祺哥是壯，我很勻稱，追求穿衣顯瘦、脫衣有肉。」

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