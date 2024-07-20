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娛樂 最新消息

（人物專訪）梁湘華不討情債 柯煒林不躲債主 《破浪男女》勇揭情傷

梁湘華（左）、柯煒林宣傳電影《破浪男女》受訪大方提及過去情史，十分健談。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

梁湘華和柯煒林在主演電影《破浪男女》上演激烈的SM親密戲，戲外兩人做好萬全準備，在親密指導的協助下，拍攝梁湘華企圖侵犯柯煒林的戲分，柯煒林也坦言當下確實感受到自己被強暴。

★柯煒林蒙面服務 梁湘華誤以為工作人員

梁湘華在片中飾演壓抑的殯葬業富家千金「白Q」，人生唯一的慰藉就是付錢請柯煒林飾演的蒙面男「Uberdick」提供SM性服務。回顧起雨中激情戲，梁湘華拚了命將柯煒林身上的黑膠衣脫去，柯煒林透露前期與導演楊雅喆討論時，導演就告訴他「男生也會被強暴」，或許在過程中有感受到性愛帶來的快樂，但梁湘華要把他的面罩拿下來，揭開真面目的那一刻，「我覺得那是最後一道防線，抱歉我不行。」

柯煒林（右）在《破浪男女》中緊緊擁抱梁湘華，兩個缺愛的靈魂在這瞬間感受到溫暖。（双喜電影提供）

有趣的是，在拍攝過程中，梁湘華都以為柯煒林只是工作人員，提到手術室的重頭戲，原本獨自一人躺在地上的梁湘華，睜開眼睛發現對面有一個人與她一起躺著，並用嘴型說著「要幸福喔」，讓梁湘華差點眼淚潰堤，她感謝這位工作人員的幫忙，事後才知道，原來他是新生代港星柯煒林，柯煒林幽默自嘲︰「是我在台灣沒有名氣，是我的錯。」

談到情傷，柯煒林不諱言「捅人、被捅我都有」，想逃避卻搞得兩敗俱傷，若是被討「感情債」也會承擔面對，並反省過去的錯誤。梁湘華則在拍攝講電話戲時為幫助入戲，竟撥打了舊愛的號碼，僅獲得語音信箱的回應，她坦然面對過去的感情，「我不會去討感情債，不想要別人憐憫。」

★柯煒林笑稱被台化 回香港竟說台語

32歲的柯煒林是備受矚目的香港新生代，2021年曾以《濁水漂流》入圍金馬獎，近年更一連在台灣拍了兩部電影，他笑說自己都被「台化」，回香港還在說台語「袂賣」（不錯）。他認為，雖然現在的香港市場已不如當年的「黃金世代」，不過代表留下來的演員都很愛演戲，希望在自己的崗位上努力找機會。

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