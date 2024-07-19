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娛樂 最新消息

白冰冰示好喊啾咪 胡瓜笑約大集合

白冰冰認為收視率本來就互有輸贏，不需要劍拔弩張。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、張釔泠／台北報導〕白冰冰民視周六節目與康康中視節目打對台，雙方各拚收視，白冰冰霸氣回應收視率本來就互有輸贏，強調絕不手軟，日前還傳出民視有意找胡瓜回鍋救場，白冰冰否認此事，隔空俏皮向胡瓜告白，希望雙方能再有互動：「瓜瓜我愛你哦！啾咪啾咪」，而胡瓜昨也公開喊話歡迎白冰冰來上《綜藝大集合》。

白冰冰主持《超級冰冰Show》昨帶領子弟兵們到西門町與民眾互動遊戲，還現場跳南韓夯曲「麻辣糖葫蘆」，宣傳節目不遺餘力，而面對對手康康主持的《綜藝一級棒》，認為目前收視還沒分出輸贏，不需要劍拔弩張，要用運動員精神繼續拚收視，「我今天成為人家追趕的指標，我很驕傲，當然我也絕不手軟，不手軟的方式就是努力唱歌。」也說與康康交情不變，提到康康還有來她籌備的八點檔《天知道》客串。

《超級冰冰Show》常邀演藝圈新人上節目，白冰冰表示，沒有拉拔哪有成長，提到明亮、陳思瑋、Give me five少女隊等人也都是慢慢成長，「如果只找有知名度的，看來看去永遠都是那些人，這個圈子是給有實力的人，不是給有知名度的人，沒有追趕哪有奔跑。」

而胡瓜與民視周六時段合約爭議未果，白冰冰也問過民視執行副總許念台是否有要「換將」一說，「許副總說天地良心，好不容易請我這尊媽祖來，怎麼可能擺在旁邊不拜？我也沒有過問他們跟胡瓜的合約進度。」

白冰冰強調，任何事情都影響不到她與胡瓜友情，更熱情邀約胡瓜來上她的節目，幽默直呼：「如果他不嫌我老的話我也可以去上《綜藝大集合》。」對此，昨出席《藍寶石大歌廳》彩排的胡瓜幽默表示，「隨時歡迎她來，是怕她受傷，我可能會抓她去『頭好撞撞』（頭撞氣球遊戲）。」

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