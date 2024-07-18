釋寬謙我父英風剃髮鏡頭 考慮一年半

導演符昌鋒（左起）、釋寬謙、製作人王亞維出席《我父英風》茶敘，暢聊該片拍攝花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《我父英風》描繪一代大師楊英風的深情人生，該片耗時8年完成，由楊英風的三女兒釋寬謙法師親自監製，看過電影近50遍的她，直言每看一次都是對父親深情的道別，如今電影完成了，已沒有任何遺憾。

《我》片由釋寬謙尋找父親失落各地的作品展開，走訪北京、上海、雲岡石窟、東京、大阪、舊金山、洛杉磯、紐約等十多個城市，重塑心中父親的樣貌。

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導演符昌鋒回憶拍攝過程，對雲岡石窟拍攝最有感，表示窟內超過5萬尊佛像非常震撼人心，而且大家強忍酷寒在零下16度拍攝，還得裝得輕鬆自在。

有趣的是符昌鋒原本想拍攝釋寬謙剃髮鏡頭，卻遭釋寬謙拒絕，她坦言剃頭是很私密的事，考慮了一年半左右，後來轉念，認為能拉近出家人和大眾的關係，開玩笑說犧牲一下也是值得的。

問到《我父英風》是否有需要改進的地方？釋寬謙表示已拍得很好，唯一美中不足的地方是片長太短，只有75分鐘，但她知道電影無法一應俱全，也許未來可透過其他方式補充。

製作人王亞維提到這8年來，釋寬謙未對導演和其他人指點，給予作品很大空間，相信觀眾能透過電影進入一趟溫暖的旅程。《我父英風》於8月2日在台上映。

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